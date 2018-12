Al término del acto, la ministra de Salud Andrea Uboldi brindó una improvisada conferencia de prensa, expresando que "fue un año muy difícil por todo lo que vivimos los argentinos, pero en salud venimos con una serie de conflictos, queremos cerrar un acuerdo con el programa 'Incluir salud' de beneficiarios de pensiones nacionales; este año estaba vigente un acuerdo por el cual las prestaciones de diálisis, el traslado de pacientes discapacitados, los centros de día de discapacitados, las drogas de alto costo y prótesis debían venir por un programa. Hicimos una mediación muy fuerte hace dos meses para lograr destrabar los pagos en las empresas de diálisis santafesinas y algunas multinacionales, con una mora de pago hasta 8 meses y una deuda de una de ellas de casi 3 millones de pesos que logramos destrabar. Por una decisión unilateral, a partir del 1 de enero se nos transfiere este programa pero no va acompañado de los fondos adecuados, con una promesa de la llegada de medicamentos de alto costo. El Estado nacional no comprende la importancia de un rol rector de salud".Y agregó: "estamos recibiendo personas que perdieron su trabajo o su obra social, con un incremento de hasta un 30% y la demanda está focalizada en el retiro de medicamentos".LA OPINION la consultó sobre si el nuevo Hospital estará para diciembre de 2019, respondiendo que "no está prevista la inauguración en esa fecha, sí la continuación de las etapas licitatorias planteadas en el Ministerio de Obras Públicas".