La Ministra de Salud, en contra del proyecto

En la mañana de ayer, estuvo en nuestra ciudad, la Ministra de Salud de la Provincia, Dra. Andrea Uboldi (ver página 7). Durante su estadía, fue consultada sobre el proyecto de "protección integral de la mujer embarazada y los niños por nacer" que se tratará hoy en el Concejo Municipal."Hay una decisión de un Gobierno Provincial de garantizar los derechos de la mujer. En este marco, creemos fundamental el acceso a la información adecuada, a través de la Educación Sexual Integrada. Es muy importante acompañar a la mujer en sus decisiones: acompañarla en su embarazo, que haga los controles, el testeo de su pareja, llegar a un parto categorizada, para saber si es de alto riesgo o no", dijo la funcionaria provincial y agregó: "se habla en este proyecto que no tenemos garantizadas las CONE (Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales). Santa Fe es la única provincia del país que regionalizó sus maternidades, que garantiza las CONE"."Pero también sabemos que existe una ley vigente y un fallo de la Corte Suprema, que ha respaldado la posibilidad de la interrupción legal del embarazo, con causales como la salud de la mujer o la violación", dijo Uboldi y agregó: "eso es un derecho que no estamos de acuerdo a que alguien se lo tenga que acompañar en el peregrinar de un embarazo no deseado, producto de una violación o de un cercenamiento de sus derechos. Eso es un cercenamiento de sus derechos. Es un retroceso"."El Estado provincial ha definido que todos tengan igualdad de oportunidades a decidir mejor, a informarse mejor y a planificar su futuro", sentenció."¿Qué es la mujer vulnerable?", se preguntó. "Si se entiende que es aquella que tiene las necesidades básicas insatisfechas o que no tienen obra social, la acompañamos desde el Estado", completó.