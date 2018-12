"Esto no mancha lo conseguido"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, afirmó que la sorpresiva eliminación del Mundial de Clubes a manos del Al Aín de Emiratos Arabes "no mancha" la victoria conseguida hace una semana ante Boca por la Copa Libertadores.

"Esto tiene que seguir, porque lo que conseguimos hace una semana fue histórico. ¿Si eso quedó manchado por esta derrota? No. El deseo de todos era llegar a la final del Mundial de Clubes, y ahora tenemos que seguir", aseguró el DT "millonario".

En declaraciones a Fox Sports tras el partido disputado en Al Aín, que terminó igualado 2-2 en el tiempo reglamentario y que perdió en los penales, Gallardo señaló que "lamentablemente no conseguimos el objetivo de ganar".

"El gran tema era cómo íbamos a enfocarnos en este partido.

Dependíamos de la buena calidad de pase en el juego y si bien empezamos perdiendo, nos repusimos, lo dimos vuelta y no lo pudimos sostener, por desatenciones y malas decisiones", comentó el "Muñeco".

El director técnico argentino analizó la participación de River en el Mundial de Clubes y expresó que "cuando pasa esto es una responsabilidad general que tiene que ver con todo lo que estábamos viviendo".

"El deseo de todos era jugar la final del Mundial de Clubes, pero no queda otra que seguir. El relajarnos era una pelea interna que uno tenía y para uno era difícil también. Todo es aprendizaje y la derrota deja enseñanzas, para mí y para los futbolistas", agregó.

En cuanto al partido en sí, Gallardo reconoció que sabía cómo jugaba el conjunto del emirato: "sabíamos lo que iban a tratar de hacer daño con pelota quieta y teníamos que defendernos bien, pero no nos defendimos bien. Ellos atacaron de contragolpe con el jugador más peligroso como Caio".