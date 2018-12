¿Qué refuerzos busca Atlético?

Mientras el plantel de Atlético de Rafaela descansa la dirigencia y el cuerpo técnico trabaja en la búsqueda de los dos refuerzos que tienen permitido sumar de cara a la segunda parte del torneo de la B Nacional.Si bien no transcendieron nombres, se sabe que la “Crema” busca un defensor y el mismo podría estar acordando su vínculo en los próximos días. Mientras que la otra ‘ficha’ aún no esta definida. Un mediocampista o un delantero, todo dependerá de lo que pueda aparecer en el mercado, no solo local, sino también en el exterior.Emiliano Romero recién estaría a disposición para la cuarta o quinta fecha de la segunda parte del torneo, por ende, no sería extraño que llegue aún volante central.Por otro lado, también es un hecho que el plantel seguirá sufriendo bajas ya que el entrenador pretende reducir, considerablemente, el número de jugadores. Ya se fueron Santiago Paz (Ben Hur) y Lucas Quiróz (Central Norte de Salta).