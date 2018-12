BUENOS AIRES, 19 (NA).- El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo ayer que el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el índice del Gobierno que actualiza jubilaciones tendrá un costo de $700 millones para cubrir las casi 12 mil demandas que tramitan en ese tribunal, aunque sostuvo que "de ninguna manera pone en riesgo" el plan económico.

Si bien la Corte se expidió en un caso concreto, la resolución tiene efecto inmediato para quienes iniciaron demandas que ya llegaron a ese tribunal.

Además, existen otros 150 mil jubilados que se encuentran en similares condiciones y que también iniciaron procesos para reclamar esos pagos.

En una rueda de prensa con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Dujovne reveló que el presidente Mauricio Macri analizó el fallo de la Corte. "Comentamos el impacto fiscal. El Presidente me preguntó cuáles eran nuestras cuentas y le transmití las cifras que estimábamos en Hacienda y la tranquilidad de que a pesar de significar un costo fiscal no previsto, de ninguna manera pone en riesgo el cumplimiento de nuestro programa y el Presupuesto", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el integrante del Gabinete afirmó que la cuestión es "uno más de los legados del Gobierno anterior". "Tiene que haber movilidad para el haber inicial, lo que estaba en discusión era cuál índice. Era una discusión más de formas que de fondo", analizó Dujovne.

Y añadió: "Esto aplica a determinados casos. Es el Caso Blanco aplicable, cuando sean validados por la Corte, a otros cerca de 12 mil casos que, en la medida que se vayan validando, genera un costo fiscal anual de 700 millones de pesos, manejable para nuestro Presupuesto".

El ministro de Hacienda manifestó que "no está decidido aún" el proyecto legislativo que debe enviar el Poder Ejecutivo para cumplir con el fallo judicial del máximo tribunal respecto al índice de movilidad jubilatoria. "Nuestra posición es que el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) es mucho mejor, pero tenemos que trabajar con la Anses", señaló.