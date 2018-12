Redireccionan 1.330.000 pesos para jardines, franqueos y salud

En la mañana de ayer los concejales dieron 7 despachos de comisión, que serán tratados en la sesión del jueves a las 9:00 horas en la Sociedad Italiana, destacándose otro redireccionamiento de partidas estimado en 1.330.000 pesos, proyecto presentado por Jorge Muriel y tendrá el respaldo de los bloques opositores, según confirmaron a un cronista de LA OPINION.

Según lo expresado por el Ejecutivo, el objetivo es reforzar el presupuesto destinado a gastos de de funcionamiento del jardín municipal Nº 2 "Magdalena Bruno" (J. M. Estrada 1236) y su anexo en el barrio Los Nogales (calle Lincoln

754), y otras partidas que requieren el carácter de urgente.

También requieren una ampliación presupuestaria: franqueos de Intendencia y de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía; productos químicos, veterinarios y medicinales de la Subsecretaría de Salud; y retribución servicios oficiales de la Secretaría de Obras Públicas.

El proyecto prevé disminuir partidas de la Secretaría de Educación ($ 250.000), de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía ($ 528.000), de la Secretaría de Obras Públicas ($ 100.000) y de la Secretaría de Cultura ($ 452.000).

Al mismo tiempo, se incrementarán las partidas para el Jardín Nº 2 ($ 250.000), franqueo de Gobierno y Ciudadanía ($ 400.000), franqueo de Intendencia ($ 125.000), productos para Salud ($ 455.000) y retribución para Obras Públicas ($ 100.000).



OTROS PROYECTOS

* Proyecto de declaración para destacar la trayectoria del árbitro de básquet Roberto Settembrini (Mársico).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre medidas para evitar presencia de equinos en la vía pública (Mársico).

* Proyecto de declaración para destacar la Primera Jornada Científica "Dr. Ramón Carrillo" (Bonafede).

* Proyecto sobre desvío de tránsito pesado (Muriel).

* Proyecto de ordenanza sobre condonación deuda obra de pavimentación granja El Ceibo (Garrappa).

* Proyecto de pavimentación de calles urbanas y obras complementarias (Garrappa).



EX COMBATIENTES

DE MALVINAS

Después de la reunión de comisión, los ediles recibieron la visita de ex combatientes de Malvinas. Al respecto, Menossi expresó a este diario que "todos los acuerdos que realice el gobierno nacional con el Reino Unido no vayan en detrimento de seguir peleando por la soberanía de las islas".

Y agregó: "Una cosa es la postura de los ex combatientes de Malvinas de Rafaela y la región, distintos son los términos durísimos para con el gobierno nacional que tuvieron desde la Federación Nacional de ex Combatientes, quienes hablan de 'anglofilia', un gobierno genuflexo, que estamos entregando las islas; rechazan y repudian un acuerdo que hizo la ex canciller Malcorra con su par de Reino Unido".