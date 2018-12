Robaron unos $30 mil en agencia de Quiniela

A las 8.10 de la mañana de ayer, en la agencia de quinielas “La Quinta” ubicada en Av. Aristóbulo del Valle e Int. Giménez, personas desconocidas se llevaron 30 mil pesos en efectivo y 20 mil en tickets de Quini y Lotería.

Si bien es la segunda vez que este comercio es víctima de un asalto, los propietarios del lugar no se acostumbran, e indignados, dialogaron con el canal de televisión Somos Rafaela sobre el hecho.

“Vine a abrir el negocio -dijo el dueño del comercio-, dejé el bolso en el auto, y cuando volví al auto el bolso ya no estaba mas. Para mi hace dos días que me vienen siguiendo, porque cómo puede ser que justo en ese instante pase el ladrón”, razonó.

Su esposa continuó con el relato: “Es la segunda vez que somos víctimas de un asalto -dijo-. Lo que me llama mucho la atención a mi es que días antes estábamos vigilados por la policía y estos hechos ocurren cuando ellos ya no están más vigilándonos. Son dudas que nos quedan”.

“El dinero -continuó- estaba dentro de una bolsita amarilla, había 30 mil pesos y también tenía una caja de madera que tenía los Quini fijos, y números de lotería, todo por la suma de 20 mil pesos más”.

“Hicimos la denuncia -continuó la mujer afectada- pero no nos dieron ninguna información de quienes podrían ser. No sabemos de dónde salieron, ni había nadie en la calle en ese momento”.

Y concluyó: “Como medida de seguridad ya veníamos trabajando con las puertas cerradas con llave, y yo me llevaba todo a mi casa por miedo a que me rompan la vidriera, y me parece que ponerles reja es enfurecerlos un poco más. Seguiremos trabajando a puertas cerradas. Esto dejó de ser la Rafaela de antes”, concluyó la mujer.



JÓVENES DETENIDOS

Dos jóvenes de 21 y 17 años resultaron detenidos en momentos en que cometían un ilícito. El procedimiento se efectuó en intersección de calles Bernardo de Irigoyen y Ayacucho.

En el lugar, personal actuante observó a un menor de edad que se encontraba a bordo de una motocicleta manifestando estar esperando a un amigo.

Posteriormente el restante sujeto saltó el tapial de una vivienda con una motoguadaña en su poder, y al notar la presencia policial emprendió la huida a pie, siendo rápidamente alcanzado.

Ambos jóvenes fueron detenidos y se procedió al secuestro del elemento mencionado, siendo todo trasladado a sede policial a los fines pertinentes. Finalizados los requisitos legales el menor fue restituido a sus progenitores.

Labor realizada por Cuerpo Guardia de Infantería UR V.