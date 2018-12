Mondino fue internacional

La gran aparición del atletismo local este año fue Tomás Mondino, que con 13 años fue doble campeón en los Evita y sacó pasaporte para los Juegos Interescolares Sub 14 de Arequipa, Perú. Su inserción fue todavía más explosiva si se tiene en cuenta que no tenía antecedentes de practicar la disciplina, aunque sí es indudable que cuenta con los genes de su padre Ceferino, ex velocista, y que también está mostrando su hermana Araceli.

En los Evita de Mar del Plata, Tomy fue campeón en 80 y 150 metros llanos, mientras que Ara lo fue en 295 metros con vallas, y logró el subcampeonato en 80 con vallas.

En Arequipa, Tomás ratificó sus condiciones entre los mejores velocistas sudamericanos, quedando muy cerquita del podio en la final de 150 metros llanos. En una final reñida y con definición cerrada, el rafaelino que representa en el certamen escolar a la EETP Nº 460 y al CRAS a nivel federativo, desarrolló una carrera perfecta, volviendo batir su mejor registro personal (lo había hecho en la serie) y llegó en cuarto lugar con un registro de 17”14.Aun así, no le alcanzó para subirse al podio y quedó muy cerca de conseguir una medalla.

En 80 metros había sido también finalista, donde en la prueba decisiva por una mala largada quedó octavo.



ARACELI BRILLO EN CORDOBA

Araceli Mondino se coronó doble campeona argentina en el Nacional U16 que se desarrolló en la pista del complejo Mario Alberto Kempes de Córdoba. La atleta que representa al CRAS logró batir su récord personal con 12”11 y así quedar como número uno en el ranking anual en los 80 metros con vallas, logrando la primera medalla dorada rafaelina en el importante certamen.

Luego, continuó su senda ganadora al imponerse en los 295 metros con vallas, con una sólida performance y un registro de 47s14.

Sobre otras performances rafaelinas, Mateo Méndez consiguió el segundo puesto en lanzamiento de martillo. Se llevó la medalla de plata con su segundo mejor registro personal, de 53m98. En tanto, Valentina Aballay consiguió la medalla de bronce en los 80 metros llanos, mientras que la posta 5 x 80 santafesina fue campeona con Aballay, Mondino, Antonia Dana (Rosario), Sofía Alassia (Rosario) y Pilar Noguera (Chovet).

Asimismo, Virginia Abbá consiguió la medalla de bronce en lanzamiento de martillo con 42m71.



MAS DE LOS EVITA

En los Juegos realizados en Mar del Plata a fines de octubre, del CRAS lograron también medallas: Angelina Zanatta en marcha (plata); Mateo Méndez en martillo (plata); Federica Bogado en martillo (bronce) y Naiara Vega en bala (bronce).



DONNET BRONCE

En la Copa Nacional de Clubes de Mayores, realizada en el CENARD en septiembre, Rocío Donnet obtuvo la medalla de bronce en 400 metros con vallas.