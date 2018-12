Sensaciones y sentimientos

MÚSICOS: MAGOS Y ARTISTAS

Los músicos son parte de un linaje donde brilla la realeza del alma.

De tan creativos que son, inventaron un modo de transmitir vivencias que se percibe –y hasta dicen que mejor- con los ojos cerrados.

Dentro de la idea de grupo cerrado que intenta ser libremente accesible, escriben en un código que solo ellos entienden, protegido por un alambrado de cinco líneas donde la convivencia feliz de blancas y negras borra todo vestigio de negación de lo distinto.

La música tiene un encanto especial y un misterio difícil de desentrañar ¿Cómo es posible que algo que no tenga representación corporal tenga tanta penetración en la vida interior del hombre?

A esta altura de esta nota (¡oh, qué maravillosa coincidencia: las notas son el modo gráfico de los sonidos!) los humanos, buscando siempre algo tangible para representar el arte, pensamos en un disco compacto, porque guarda las voces –de los instrumentos y de los cantantes-; de un pen drive, por ser el que transporta las canciones cuando se viaja; en la imagen de un cantante o de una orquesta, sea por televisión, en cine, o en fotografía; en la portada de las revistas especializadas de música, en una partitura…

Hasta allí, los perfeccionistas encuentran modos de sentir casi físicamente la música o algo que la aluda o contenga, aunque le falte el sonido –corazón, alma y espíritu de la música- y sea inevitable sólo percibirla mediante un solo sentido. Y sin embargo hay un medio de transporte que termina por desconsolarlos en su búsqueda de un necesitado “cuerpo” ¿qué pasa cuando se la escucha por radio o mediante una pantalla sin imagen?

Un arte tan esquivo a los restantes cuatro sentidos, implica estar en un elemento artístico que no precisa lugar físico para llenar un espacio -por grande que sea-, porque sabe mucho de la fugacidad de los bellos momentos. De tan sutilmente rebelde que es, la música rompe las barreras que pueda haber hasta lo más interior. Y cuando quiere retirarse, lo hace sin el menor reparo.

Ese arte necesitó la inspiración de alguien también intangible (aunque representada con cuerpo de mujer, como una musa), sólo podía ser realizado por seres con mucha capacidad de captación del misterio que implica la feliz combinación de sonidos y silencios.

Como ellos, los músicos.

Seres únicos con una capacidad de creación que no les cabe en el cuerpo, son románticamente buscadores de la belleza dentro del modo no formal. Saben desde un comienzo de la dictadura de la música, porque obliga a estar en silencio si se la quiere percibir en sus intensos o amables pliegues. Saben también que dependen de ella, porque es el segundo aire que necesitan (¿no será el primero?), y asumen asimismo que son indispensables para la creación de climas especiales e irrepetibles, que son tan útiles para los que quieren acompañar su trabajo, sus ejercicios de gimnasio o, por supuesto, el momento más sentido de un contacto romántico.

Antoine de Saint-Exupéry, en una modalidad de tiempo siempre presente que se originó en su libro, habló algo (mucho, en realidad) del valor de lo intangible; dijo claramente dónde y cómo se deben percibir las esencias. Los músicos hacen mucho más que dar un imaginado cuerpo a lo inasible: Dentro de lo que implica graficar en el aire, han creado una nueva realidad, un camino -no presentido hasta ahora- al contacto profundo, que bien podría ser un modo de buscar la felicidad.

La suya y la de los que tienen la suerte de tratarlos.