"De sociedad disgregada a comunidad entrelazada"

La semana pasada estuvo en Rafaela Juan Pablo Cannata, coordinador e investigador del Centro de Estudios en Comunicación Aplicada de la de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Tuvo a su cargo tres actividades con distintos públicos: una charla sobre "Comunicar positivo en el debate sobre la vida por nacer", a continuación "Comunicar la fe, según el método de Catholic voices", ambas en el auditorio del Parra Hotel & Suites. La restante fue sobre “Cómo construir consenso en una sociedad plural” en el salón auditorio de la UTN.

"Ante los debates actuales sobre valores, hay una situación que se constata fácilmente que aparecen posturas que toman un tono de combate entre sí, generando la sensación que la otra le hace un daño, tiene mala intención o una operación malévola de las fuerzas del poder. Cuando uno conoce a la gente concreta, tiene buenas intenciones, quiere hacer las cosas bien, a veces con perspectivas diferentes. Por eso la manera de crear caminos superadores que puedan ayudar a resolver los problemas concretos, encontrando los valores en común y construyendo soluciones prácticas. En el caso del aborto, el valor compartido es la vulnerabilidad de la mujer embarazada en riesgo en una situación de dificultad. Hay otras alternativas con políticas públicas a través de proyectos de ley: ayuda a la maternidad en riesgo, acompañamiento, mejorar las adopciones, la educación sexual integral, y no hay que ceder a la tentación del aborto como única opción", destacó el visitante a este cronista de LA OPINION.

- ¿Cómo se construyen los consensos en una sociedad fragmentada? La experiencia de la Mesa del Diálogo (2001-02) generó propuestas pero cayeron en "saco roto", ¿nos cuesta buscar políticas de Estado?

- La palabra consenso suena bien pero es difícil concretarlo, cuando se buscan los puntos de acuerdo concretos cada uno desconfía del otro. Hay que despolitizar, no esperar que el ambiente natural de la generación del consenso sea la política porque tiene un incentivo permanente de buscar lo individual, en un país que cada 2 años hay elecciones que incentiva a la contienda electoral. En la política van a llegar esos consensos si se generan desde los otros ámbitos de la sociedad civil. Hay 2 maneras de generar estos acuerdos según los distintos estudios y análisis de perspectivas teóricas: 1) encontrar valores compartidos, un ejemplo es el encuentro por la paz que promovió Juan Pablo II en la década de los 80 entre los grandes líderes de las religiones que tenían enormes diferencias, pero se reconoce una promoción del valor de la paz; se juntan en Asís y generan un ícono global, no había caído el Muro de Berlín. 2) En vez de ir hacia los valores, ir hacia lo concreto, los problemas comunes generan terreno compartido en común, hay que identificar la lista de problemas que cada uno tiene, encontrar diagnósticos compartidos y trabajar sobre esos puntos. En el caso de las catástrofes naturales, por ejemplo la inundación de Santa Fe, el problema es evidente para todos y dramático, todos eliminan sus diferencias y se ponen a ayudar, es como una reacción del corazón humano. Empezar por problemas compartidos es el camino para pasar de una sociedad que se va disgregando a una comunidad que se va entrelazando y fortaleciendo.

- ¿En qué consiste el método de Catholic voices?

- Es un proyecto que nació en Inglaterra en 2010 con ocasión de la visita de Benedicto XVI en el que se generaron una serie de controversias públicas y un grupo pensó que tenía que prepararse para participar en los medios de comunicación con una actitud positiva frente a la misión de los medios, entender su lenguaje, sus tiempos y responder en sus dinámicas. Generaron una experiencia muy buena con entrevistas y se distribuyó por 25 países. Se basa en 2 cosas: 1) actitud de ver a los medios como una oportunidad incluso con casos controversiales, "no hay que aprender a esquivar las tormentas sino a bailar bajo la lluvia"; 2) método para el diálogo y la participación pública, entender cuáles son los valores compartidos para que el otro te pueda entender mejor, por ejemplo los casos dramáticos de abusos en la Iglesia Católica, en vez de estar a la defensiva, hay un valor compartido todos estamos en contra de los abusos, lo lamentamos profundamente y queremos que no haya más abusos, si alguien lo cometió sea sancionado y se tomen medidas de prevención.