A 100 años de su nacimiento lo recordamos a Desiderio Kuriger

El pasado domingo hubiese cumplido 100 años uno de los pilotos más entusiastas que recuerde el historial de las "500 Millas Argentinas", por su entusiasmo y por realizar todo el esfuerzo imaginable para estar presente en la tradicional competencia, que lo tuvo como protagonista en varias ediciones.

Tuve oportunidad de dialogar con el "Alemán" en reiteradas oportunidades, pero una de ellas, la más extensa, se vio reflejada en el mes de agosto del año 2006 en la revista "Depormes", que editaba el Diario LA OPINION.

Tres años más tarde, Desiderio falleció, pero su leyenda se mantiene viva. Hoy, queremos recordarlo como un deportista de ley, pero también como un ser humano de una personalidad muy especial.

Su particular forma de expresarse, con un acento que arrastraba de sus ancestros europeos, era digna de escucharse, sobre todo cuando las anécdotas daban cuenta de situaciones vividas a lo largo de su campaña deportiva.

Para él, correr las "500 Millas Argentinas" era una cuestión de honor. Muchas veces pensaba que no iba a poder terminar de "armar" su herramienta, pero siempre la pasión lo llevó a superar cualquier tipo de adversidades.

Kuriger tenía en claro que no estaba en condiciones de luchar contra las grandes figuras de su época, pero se las ingeniaba como para estar presente en cada largada de una de las carreras más apasionantes del deporte motor de la Argentina.

Así lo certifica el historial del automovilismo nacional, que durante muchos años comparó a la emblemática cita rafaelina con los Grandes Premios de Turismo Carretera.

De aquella nota, queremos rescatar algunos conceptos formulados por el propio Desiderio: "Antes era todo más difícil. Fue una época muy linda, porque la mayoría de los pilotos trabajaba en la preparación de sus autos. Todo se hacía a pulmón y con un esfuerzo muy grande. El primer gran desafío era poder largar, y después, si se conseguía un buen resultado, mucho mejor. Las carreras eran interminables y cuando uno tenía la suerte de llegar, los festejos eran siempre muy emotivos", resumió Kuriger.

"Algunas veces tuve la suerte de andar bien y de terminar bastante adelante. Era una carrera muy desgastante y si la máquina aguantaba, seguro que uno podía finalizar en una posición digna. Me tocó estar atrás muchas veces, pero siempre traté de entregar todo lo mejor. El tercer puesto de 1962 fue un gran resultado, pero tuve otras buenas actuaciones", había expresado.

Nacido en la población cordobesa de Cotagaita, después se trasladó a nuestra provincia, radicándose sucesivamente en San Jerónimo Norte, Las Tunas y Santa María Norte, para hacerlo finalmente en Rafaela.

"Empecé corriendo en la Standard 31 con un Hudson, en una Vuelta de Santa Fe, en la que fui cuarto. Después, ese mismo auto, lo transformé para correr en la Mecánica Nacional. Con esa máquina en el '48 pude terminar mi primera carrera en Rafaela (fue duodécimo). Fue muy bueno, porque el desafío era llegar y pude hacerlo", señaló al repasar su debut en sus primeras "500".

Más tarde llegarían mejores posiciones. Fue quinto en 1949, también con Hudson, al igual que la anterior competencia, en el viejo circuito ubicado al oeste de esta ciudad, sobre la prolongación del bulevar Roca. "Realmente, era muy peligroso, pero cuando uno salía a correr se olvidaba de todo", reconoció.

En la década del sesenta, ya en el actual óvalo, cambió la planta impulsora.

"Primero le puse un Oldsmóbile, que era un motor confiable, pero no muy veloz. Fui séptimo dos años seguidos, en 1960 y 1961. Hasta que decidí pasarme a Chevrolet, en 1962, porque era más rápido", había señalado.

"Las mejores ubicaciones eran ocupadas siempre por los autos de esa marca, y esa vez tuve la suerte de conseguir mi mejor resultado, una tercera posición, detrás de Ramón Requejo y Hugo Galaverna", memoró Kuriger.

Sobre su última participación en la icónica carrera organizada por Atlético, recordó que "se me hacía cada vez más difícil juntar la plata necesaria para correr, y para cobrar un buen premio debía terminar entre los cuatro o cinco primeros. Creo que tuve más alegrías que tristezas en los 20 años que estuve corriendo. Y esos recuerdos son los más lindos que me voy a llevar de aquella época".