"Estoy muy contento que me haya tocado"

Fue la noche donde Mayco Vivas terminó de cerrar un año inolvidable. Seguramente puede haber todavía mejores porque su carrera recién está comenzando a nivel profesional, pero el primero con tantas sensaciones lindas como tuvo 2018 para el pilar rafaelino harán que quede para siempre en su corazón y en el de sus seres queridos.El Deportista del Año, apenas a 15 días de haber debutado con Los Pumas, tuvo el respaldo en el Cine Belgrano de muchos compañeros de sus comienzos en el Círculo Rafaelino."La verdad que muy contento, es un premio bastante lindo para cerrar el año. Podría haber sido para cualquiera, y muy contento que me haya tocado", contó sobre el escenario en el diálogo con la prensa, luego de recibir la máxima estatuilla del intendente Castellano.Cuando queda poco para alzar las copas y realizar el brindis, en su balance final mencionó que "es un año muy lindo y cargado que me tocó vivir. Pero siempre lo disfruté y lo viví al máximo".Sobre el apoyo que se escuchaba desde las butacas del Cine Belgrano, destacó que "todos mis amigos estaban allá haciéndome hinchada, aunque me parece que alentaban más a Patita (Kerstens, sonriendo). Fue muy lindo".Puntualizó también que "cuando gané la terna pensé que podía darse, pero ya te digo que podía ser para otro porque muchos tuvieron un gran año. Pero me tocó a mi".Por estos días el pilar que milita actualmente en Atlético del Rosario está disfrutando del merecido descanso en Rafaela, porque luego vendrá una dura exigencia. "Para 2019 están las ganas de ganarme un puesto y un lugar dentro de los seleccionados nacionales. Empiezo el 3 de enero la pretemporada con Jaguares, pero mas allá de eso no se sabe nada", culminó el Deportista del Año de Rafaela.