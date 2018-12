Recomendaciones para compras seguras

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ante la proximidad de las tradicionales festividades y ante la existencia de ofertas de productos no muy confiables, la Municipalidad local, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, difunde recomendaciones para la compra segura de alimentos en vísperas de Navidad y Año Nuevo.

En el parte de prensa se informa a la comunidad que, mediante medios digitales, se ha incrementado la venta ilegal de carne y productos relacionados. Las publicaciones presentan animales faenados y/o comercializados en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, en predios o locaciones no habilitadas y sin los controles pertinentes.

Por esta razón se destaca la importancia de adquirir productos que provengan de establecimientos habilitados por el Municipio y que cuenten con los certificados obligatorios, debido a que este tipo de productos pondría en riesgo la salud de los consumidores, en caso de no contar con el procesamiento necesario.

Por último, se recuerda que la salud pública es una construcción social que necesita de la participación, compromiso y responsabilidad de todos.