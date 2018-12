Realizan limpieza de bocas de tormenta

El lunes concluyó con un registro de 33 mm según las mediciones de la Estación Metereológica del Aeródromo Rafaela, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico del tiempo no es alentador para este martes, donde se prevé la continuidad de las precipitaciones por casi toda la semana, aunque con mejoramientos temporarios.En este marco, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, se encuentra realizando tareas de limpieza de bocas de tormenta para evitar la posibilidad de anegamiento de calles. Las tareas son realizadas de manera preventiva teniendo en cuenta la posibilidad de lluvia vigente en nuestra ciudad.Las labores están a cargo de equipos especiales dispuestos por el municipio para tal fin y se encuentran interviniendo en distintos sectores desde la madrugada de ayer con diverso equipamiento como camiones con caja volcadora, palas y barre aspiradores.Vale destacar que el departamento Espacios Verdes continúa interviniendo en las áreas donde se avistan algunas ramas caídas o árboles dañados luego de la tormenta de la semana pasada.Se recomienda a los vecinos que tomen la precaución de juntar los restos de hojas o ramas que se encuentren en la acera en bolsas o pequeños manojos para que el servicio correspondiente a su sector las recolecte; de esa forma ayudarán a la tareas que realiza el Estado local para el normal escurrimiento del agua de lluvia por la calle hacia las bocas de tormenta.MAS CONSEJOSAnte la posibilidad de que se registren intensas lluvias en nuestra región, la Municipalidad de Rafaela brindó a los vecinos una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de inconvenientes.- Mantener desagües y canaletas destapadas, libre de hojas o cualquier elemento que las obstruya.- Eliminar la basura de cualquier sitio en donde se encuentre acumulada, incluso, patios luz y azoteas.- No dejar bolsas en los patios o vía pública para evitar el taponamiento de los canales de desagües.- Antes de que llegue la noche, tener a mano linternas, velas o todo elemento que ayude a la iluminación artificial.- En casa, mantener aseguradas las aberturas.- De no ser necesario, evitar salir a la vía pública.- En caso de circular en vehículo, hacerlo a baja velocidad utilizando las luces de posición y manteniendo distancia de frenado.- Si circula por la calle a pie, poner especial atención al momento de cruzar; hacerlo por las esquinas asegurando el cruce antes de realizarlo; no tocar columnas de alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cable que hubiere en la vía pública.- Evitar circular por arterias inundadas.- Ante cualquier emergencia, llamar a la GUR (Guardia Urbana Rafaelina) 105; 442187 / 442190.