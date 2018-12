"Uno quisiera que el Estado funcione con menos burocracias"

En la edición de ayer de LA OPINION, se habló del acueducto, tantas veces solicitado por los mandatarios de esta ciudad, y se hizo referencia al aval del gobierno nacional en el crédito de la OPEP, por 50 millones de dólares, para el tramo Desvío Arijón que beneficiará a unas 120 mil personas de los departamentos San Jerónimo, Las Colonias, Castellanos, La Capital y San Cristóbal.

Sobre esto, el ministro de Economía Gonzalo Saglione, dijo ayer que "el acueducto tiene el financiamiento de dos organismos. El Fondo de Abu Dhabi, crédito aprobado en mayo de 2017 y el fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional", y sostuvo que "con respecto de a Abu Dhabi lo único que resta es el decreto presidencial aprobando la garantía, ya que la última comunicación que tuvimos fue la semana que pasó con los funcionarios del Ministerio de la Nación, donde nos trasladaron que ya está la firma del Sr. presidente y tienen intenciones de que salga antes de fin de año. Incluso se lo comunicaron al Organismo de Crédito, para también firmar el acuerdo antes de fin de año", expresó en Radio Galena, de nuestra ciudad.

Además, el funcionario provincial amplió diciendo que "respecto del fondo de la OPEP, ya firmamos el acuerdo de préstamo en octubre cuando tuve la oportunidad de visitar el organismo y falta la garantía, donde estamos un paso más atrás ya que Nación nos pidió que el decreto se emita en el año 2019 ya que no le ha dado el tiempo otorgar este crédito", dijo el funcionario destacando que recién el año que viene habría novedades al respecto", destacó.



OBRA EN MARCHA

Saglione dijo que la provincia está llevando adelante la obra con fondos propios, mostrando algo de malestar: "mientras tanto, nosotros estamos ejecutando la obra de acuerdo a los plazos comprometidos en cada uno de los contratos, pagando los ejecutados con recursos propios del estado provincial. Es por eso que previmos partidas con fuentes locales, no con recursos del tesoro para poder cubrir baches de tiempo hasta tanto dispongamos de los fondos del organismo internacional", dijo Saglione y añadió que "evidentemente el precio en dólares de la obra ha disminuído, más allá de que aplica la redeterminación de precios sobre un monto contratado en pesos, evidentemente la redeterminación no es de una magnitud tal como para compensar el impacto de la devaluación. Cuando tengamos el segundo préstamo pensábamos con eso estar cubriendo el 80 u 85% del monto total de la obra con financiamiento. Hoy con el tipo de cambio vigente el precio de la obra con la terminación a la fecha estamos cubriendo el 100% de la obra con los recursos de financiamiento. Igualmente, son recursos hipotéticos porque la redeterminación opera mes a mes en base a cómo evoluciona los precios de la economía Argentina, y el tipo de cambio puede mantener alguna mayor estabilidad que eso. Dependerá de cómo se va dando a lo largo de la ejecución de la obra. Los dólares del exterior llegan mes a mes contra cada certificado de obra. Entonces depende en este momento cómo aplica la redistribución de precios y como eso evoluciona con respecto al tipo de cambios", destacó.

A modo de cierre expresó que "en otros tiempos ha pasado que se demore tanto tiempo una vez otorgada la garantía en el presupuesto nacional. Recordemos que para poder sacar estos decretos de garantía por parte del Poder Ejecutivo Nacional tiene que estar previamente autorizado la Ley de Presupuesto. Nosotros preventivamente, al no tener certeza de que estos decretos se firmaran en el 2018 logramos incorporarlo en el presupuesto 2019. Esperábamos que eso no fuese necesario, pero preventivamente así lo planificamos y se sumó al presupuesto", añadió.

Saglione recordó además que el gobierno nacional le había trasmitido a la provincia, en junio de este año, que el crédito de Abu Dhabi estaba en la misma situación en la que se encuentra hoy. Y contó que cuando cambió el organigrama del Ministerio de Hacienda, el decreto vuelvo hacia atrás en virtud de adaptar el mismo al nuevo organigrama nacional y ese trámite llevó alrededor de 6 meses más. "Uno quisiera que el Estado funcione con menos burocracias, pero evidentemente los resultados están a la vista. Hace un año y medio que el crédito está aprobado y todavía no hemos recibido el primer desembolso. Menos mal que Lifschitz en su momento tomó una decisión acertada de avanzar con la licitación de la obra, en forma concomitante al trámite nacional. Si hubiésemos esperado la firma de la garantía todavía hoy estaríamos sin poder hacer la licitación", finalizó.