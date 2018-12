Desarrollo urbano de Rafaela: "pensar como el siglo XXI"

Profesionales de diversas ramas, en particular a arquitectos y otros profesionales interesados por el desarrollo urbano de la ciudad, debatieron sobre el futuro de Rafaela.

En el marco del Plan Rafaela 2020, la Comisión de Infraestructura del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), llevó a cabo ayer un encuentro de aprendizaje y reflexión, con ideas disparadoras de los desafíos urbanísticos de la cuidad, mirando el futuro.

Una reunión, con más de 80 personas que invitó a aprender sobre las nuevas miradas del urbanismo desde la experiencia experta del disertante hacia la aplicación concreta en Rafaela y sus desafíos urbanos y de planificación estratégica.

Durante el encuentro, y con presentaciones audiovisuales, estudiantes y profesionales fueron logrando compartir visiones sobre el desarrollo urbano de cara a los próximos 10 años que permita explicitar problemáticas y desafíos de desarrollo urbano como insumo del próximo plan estratégico Rafaela 2031.

Entre las presencias destacadas, estuvieron el arquitecto Nicolás Bares (Bares, Bares, Bares, Schnack - Estudio de Arquitectura) y del Arq. Gerardo Caballero, reconocido profesional con obras que han sido reconocidas, expuestas y publicadas en América y en Europa. Los mismos pidieron llevar adelante un ejercicio concreto de análisis y debate sobre alternativas de proyectos aplicados a la reforma del microcentro.

"Es un taller participativo donde se intenta juntar los diferentes actores de la sociedad de Rafaela. Gente de la gestión, de los colegios profesionales, de la agencia de desarrollo, estudiantes de arquitectura e interesados para pensar, entre todos, los desafíos que enfrenta Rafaela hacia el futuro en relación al crecimiento urbano", le dijo Bares a LA OPINION, durante el encuentro.



DIFERENTES OBJETIVOS

El encuentro estuvo orientado a profesionales de diversas ramas, en particular a arquitectos y otros profesionales interesados por el desarrollo urbano, empresarios en general, dirigentes de instituciones de la sociedad, funcionarios municipales y provinciales y estudiantes avanzados.

"Todos estos temas que estamos intentando construir que tienen que ver con la ciudad del siglo XXI no pueden ser pensados con una mentalidad del siglo XX. Al siglo XXI hay que darle respuestas con la mentalidad del siglo XXI y en ese sentido, el rol e la juventud es vital, ya que son los que han nacido con los sistema de comunicación del siglo XXI, las reglas de vínculos, son los que exploran las nuevas modalidades de trabajo, las nuevas modalidades de generación del conocimiento y van a ser los líderes del futuro próximo y es vital que se incorporen desde la etapa de estudiantes en estas mesas de trabajos, jornadas, que son fantásticas y dinamizadoras desde el punto de vista del espíritu que hay que construir en Rafaela", expresó el arquitecto.

Uno de los disparadores del encuentro de ayer, fue el centro de nuestra ciudad. Tantas veces envuelto en polémicas, por la gran demanda de los rafaelinos, sobretodo con la utilización de automóviles, que enlentece el tráfico, entre otras cosas. "El centro de la ciudad fue la excusa, ya que la Municipalidad lo venía desarrollando en conjunto con la Universidad Católica de Santa Fe, en un trabajo de investigación, análisis, y diagnóstico del área centro, conjuntamente con la Plaza y el Bv. Santa Fe, sobretodo el prime tramo", dijo el profesional.

En tanto, deslizó que esto sirvió como una especie de separador de algunos temas más generales que tiene consigo la ciudad, como lo es el posicionamiento estratégico de Rafaela como nodo urbano dentro de la provincia de Santa Fe, de la región y también en el contexto nacional. No quedó exento el potencial productivo de la ciudad, como generadora de trabajo, de oportunidades de desarrollo y como esto pasó también en otras ciudad que se han vuelto en polo atractores de inversión, y demás. "Ese crecimiento hay que pensarlo, y es entre todo. Hoy trabajamos sobre tres ejes temáticos que tienen que ver con la movilidad, contemplando por ejemplo la llegada de la autopista. Estamos repensando además el tema del espacio público, un tema central de todas las ciudades que intentan ser más integradas e inclusivas. La ciudad debe crecer con calidad urbana hacia el sur, pero también lo debe hacer hacia el norte, el este y el oeste y pensar en qué modelo espacial de ciudad quieren vivir los rafaelinos, con todo lo que esto implica", finalizó.