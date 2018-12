¡Qué buen trabajo tengo!

Muchas veces me sucede, luego de ver un evento deportivo, tener la necesidad absoluta de escribir esta columna. Como no requiere de urgencia ya que no es una noticia sino una nota, me doy ciertos privilegios de escribir en primera persona (como estoy haciéndolo) y describir sinceramente lo que estoy pensando. Por ejemplo, acabo de salir del cine Belgrano, de asistir a la entrega de premios a nuestros deportistas, y…, con mucho orgullo les digo: “en 20 años de escribir en este medio nunca lo utilicé como publicidad”. En raras ocasiones mencioné mi trabajo, o hablé de mi gimnasio, si de los gimnasios en general, de entrenamientos en particular, pero… es escasa la vez donde hable de mis atletas o de los logros del ENDO GYM. Es por eso que, permítanme hoy saltar la barrera de mi propia doctrina o política para sacarme un poco los orgullos a la luz. Esta noche (por la de los destacados, por supuesto) tuve tres atletas en el escenario: Santiago Franzetti, Yoel Vargas y Farid Suarez. A ellos debo sumar a Natalia Vera, radicada en Rafaela siendo oriunda de Beltrán (Santiago del Estero) que sin lugar a dudas hubiera estado ternada de no ser Santiagueña (aunque su documento actual ya la cita en las calles rafaelinas). Estos tres últimos atletas los comparto con su entrenador y director técnico, Daniel Capella. Me encontré con muchos amigos, dirigentes, funcionarios y en la atmósfera se respiraba deporte. Eso es lo relevante, homenajes, verlos, conocerlos, saber de ellos, mimar al deportista, escucharlos, reconocerlos. Y ganó Mayco Vivas, merecido, y…, cómo me hubiese encantado entrenarlo por un tiempo como entrené a varios amigos de él y compañeros. Ahí vi al pela Williner, al Ale Chiavon, a Nacho Podio, a nuestro secretario (quise sacarle el sub- para mí no cuenta) Leo Crosetti, a Oscar Kloster que siendo que me reúno con él una vez por semana en nuestro Ferro querido, no sabía que su hija era la gran atleta Sofía Kloster. Toda esta perorata, tal vez para quien me está leyendo no tiene sentido, pero se equivocan, tiene una reflexión y es que el deporte educa, te genera reglas desde el principio, respeto (hoy olvidado en algunos sistemas pero no en el deporte en general), convierte a la persona en un ser con normas, ética y moral, la inserta en la sociedad y…, todo se debe también, producto del entrenador. Y ahí está mi ego (sólo por hoy), ego prestado, porque el deporte lo escriben los deportistas, pero yo lo fui, en tres disciplinas y hoy me toca aplaudir, que no es poca tarea, y entrenarlos y sufrir con ellos, y gozar por ellos y sobre todo disfrutarlos, mimarlos, retarlos y lo mejor, aconsejarlos y ayudarlos. Yoel trajo la antorcha olímpica y Farid, en pocas horas se va rumbo a Buenos Aires para ver si gana el Olimpia en ciclismo, pavada de atletas… ¿sienten mi pecho? Henchido como para saltar botones de camisa.

Y el entrenador es eso, lo que fue de lo que desea expresar en sus pupilos. Y sobre todo (mi última egolatría) la vocación, sin ella no hubiera aprendido ¡nada! La vocación se descubre en una edad temprana, es eso que no podes dormir a la noche pensando en cómo debes al día siguiente entrenar a tus entrenados, pensar en tus deportistas, no todo el mundo puede ser entrenador, por eso a mí me gusta lo que hago, no perdí el tiempo, seguí mi vocación. Y estoy orgulloso de serlo. Perdón por escribir de mí, no volverá a pasar, únicamente que mis atletas quieran seguir cosechando triunfos. Hasta la próxima.