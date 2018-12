Saín asume como director del Organismo de Investigaciones

El extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín asumirá hoy como primer director del flamante Organismo de Investigaciones (OI) de Santa Fe. El organismo tiene a su cargo un cuerpo de policía técnica especializada en investigación criminal que apoyará la tarea de los fiscales.Este martes, el gobernador Miguel Lifschitz le tomará juramento en Santa Fe luego de la demora que transcurrió entre el concurso que lo colocó en el cargo en junio pasado y su designación ahora."Tenemos que cumplir en presentarnos pero no será tiempo de hablar. No vamos a tener exposición pública. La mejor policía es la que trabaja en silencio buscando resultados sin hacerse ver en el día a día pero que se refleja en los estrados judiciales", afirmó Saín.En declaraciones al diario La Capital, el experto en seguridad dijo que lo "atrajo el desafío por compartir el espíritu de la reforma procesal penal en Santa Fe"."La particularidad de esta reforma es que crea un modelo de policía de investigación que a diferencia de otras experiencias se orienta a los delitos del crimen organizado a veces cometidos con el sostén de las estructuras de poder. Santa Fe toma el modelo de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora Buenos Aires fue para atrás, reformó ese organismo y lo destinó a intervenir en todo tipo de delito, con lo cual va a terminar investigando la criminalidad de bagatela, que son los delitos generales, que se ven en el 90 por ciento de las investigaciones judiciales", dijo.Destacó que "en Santa Fe apuntamos a una policía de investigación con una fuerte estructura de producción y análisis de información criminal, patrimonial y fiscal que posibilite conocer mercados delictivos"."Encontré un equipo muy bien motivado para conformar un organismo de esta índole y eso fue un gran impulso. Me parece necesario mostrar que en Argentina tenemos oportunidad de trabajar seriamente en esta dirección", agregó.Saín sostuvo que no ve "una problemática criminal más compleja en Rosario o Santa Fe que en otros grandes aglomerados del país", aunque sí "el componente distintivo es un fuerte grado de violencia".