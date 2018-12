Valsagna, uno menos

9 de Julio comenzó la segunda semana de pretemporada con vistas al Regional Amateur que comenzará el próximo 27 de enero con una baja. Es que Marcos Valsagna, que había comenzado a entrenar con el plantel, se sumó en las últimas horas a Central Norte de Salta para comenzar a entrenar. Sí, el mismo equipo que se llevó hace unos días a Lucas Quiroz, ex volante de Atlético, y que será dirigido por el rafaelino Ezequiel Medrán y que se está preparando para disputar el mismo torneo. El ex volante de Ferrocarril del Estado viajó con el pase en su poder y se verá si puede llegar a un acuerdo con la institución salteña y definir su traspaso. Mientras tanto, el entrenador juliense Daniel Veronesse continúa entrenando y esperando por más incorporaciones, ya que hasta el momento, la única confirmada es la del arquero Gustavo Vergara, ex Belgrano de Paraná. Se espera que en el transcurso de esta semana se sumen más caras nuevas y si se concreta el convenio con Atlético de Rafaela, donde podrían llegar algunos futbolistas.