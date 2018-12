Díaz cierra el año el viernes en San Lorenzo

Este viernes, Gabriel Omar Díaz, uno de los púgiles profesionales que tiene nuestra ciudad, cerrará la temporada 2018 cuando lleve a cabo su sexto combate en el plano rentado. En la ocasión, se medirá en San Lorenzo, ciudad situada al sur de la provincia de Santa Fe, ante el local Cristian Javier Díaz, a 4 rounds de 3x1 en la división welter. El “Loco” Díaz, pupilo de Rubén Giménez, debutó este año como profesional y lo hizo con muy buenos resultados, ya que se impuso en las primeras 4 peleas y viene de perder el invicto hace un par de meses en Bahía Blanca por KO ante Gerardo Vergara. Es por ello que el representante del gimnasio MosquiBox tratará de lograr la recuperación y finalizar el año con una sonrisa para encarar el 2019 con mayor optimismo y perspectiva. Su rival es de experiencia, ya que tiene 35 años y ostenta un record de 9 triunfos (6 antes del límite), 14 derrotas (4 ko) y un empate. En su último combate, también en octubre pasado, superó por KO como local ante Matías Márquez.



PERDIO EXNER

Mientras tanto, y luego de casi 7 meses de inactividad, Víctor Exner volvió a combatir de manera profesional el último viernes y cerró un 2018 negativo en cuanto a resultados. El Gringo, entrenado por Mario Demarco, cayó en su octava presentación en el club Peñarol de Bulnes, Córdoba, frente al invicto local Carlos Capelari, en la categoría supermediano, por puntos en 6 asaltos en fallo unánime. Lo positivo fue que el Gringo pudo llegar entero físicamente hasta el final, haciendo una pelea más que interesante ante un duro adversario. Exner, de 26 años suma ahora 3 victorias y 5 derrotas, recordando que en mayo pasado había perdido ante Ramón Lovera por KO en Barracas, Buenos Aires, en la anterior pelea que había tenido este año. Además, el rafaelino no se pudo tomar revancha de Capelari, quien se encuentra octavo en el ranking argentino, ya que lo había vencido en 2016 en La Carlota cuando Exner hacía su estreno en el paño rentado.



GANO LA TIGRESA

La formoseña Marcela Acuña volvió a subirse al ring el pasado viernes y retuvo sin problemas su corona mundial supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). En la provincia de La Rioja, la Tigresa enfrentó a la colombiana Yenifer Rodríguez y se impuso por nocaut en el quinto asalto. Luego de la ajustada victoria por puntos ante la venezolana Mayerlin Rivas en Salta (19 de octubre), la Tigresa (49-7-1, 20 KOs) no dejó dudas y, a los 42 años, le agregó otra victoria a su enorme carrera.



VOLVIO CON TRIUNFO

Por su parte, Rodrigo Barrios volvió a subirse a un cuadrilátero luego de ocho años y lo hizo con una victoria. En el polideportivo de Villa María del Río Seco, en Córdoba, ganó por nocaut técnico en el octavo round ante Adailton De Jesús. La Hiena no peleaba desde el 2010, año en el que provocó un accidente con su vehículo, que le costó la vida a una mujer embarazada, por lo que estuvo preso por dos años. Ahora, a los 42, volvió a subirse al ring de manera profesional ante el brasileño de 41, que no peleaba desde el 2013. Desde el entorno del púgil argentino aseguran que no fue su despedida y que seguirá peleando, por lo pronto, en 2019.



NO PUDO MANCILLA

Wenceslao Mansilla perdió por puntos en Australia ante Rohan Murdock y no pudo alcanzar el título oriental supermediano OMB que estaba en juego. Las tarjetas dieron ganador al local 99-91, 99-91 y 100-90. El entrerriano tuvo un buen comienzo sorprendiendo a su contrincante pero de a poco el australiano se hizo dueño de la pelea con ataques precisos que hicieron que Peligro tuviera que aguantar. Pese al dominio de Murdock, el paranaense se las ingenio para mantenerse en combate y mostrarse como un digno oponente. En el fallo final, el local se impuso en las tres tarjetas y Wenceslao se quedó sin corona.



PALIZA DE CANELO

El mexicano Saúl Canelo Álvarez aplastó al inglés Rocky Fielding por nocaut en el tercer asalto y se convirtió en el nuevo campeón del mundo del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Tras la pelea, dijo que no tendría problemas en enfrentarse de nuevo al kazajo Gennady Golovkin. A pesar del triunfo, en la pelea celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, ante un lleno de 20.112 espectadores, Álvarez reconoció que las cosas le salieron mucho mejor de lo que esperaba. Álvarez, de 28 años, que dejó su marca en 51-1-2, con 35 nocauts, dijo que el no haber tenido que deshidratarse para ganar peso le había favorecido a la hora de tener mejor forma física.