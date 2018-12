Critican proyecto de mujer embarazada

La Asamblea Feminista de Rafaela difundió un comunicado de prensa sobre la sesión extraordinaria de este miércoles a las 20 en el Concejo Municipal para tratar una iniciativa elevada por el grupo “Rafaelinos por la vida” sobre el “Proyecto de ordenanza de protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer”.

Por este motivo, invitan a quienes "se sientan agraviados como nosotras, a hacerse presente este miércoles a las 19 en la Municipalidad con pañuelos verdes para exigirles a los ediles que escuchen las voces de las mujeres organizadas".

"Este proyecto de ordenanza plantea unos fundamentos y unos objetivos que atentan contra la Constitución Nacional, el Derecho Penal y todo el marco normativo internacional al que adhiere la norma máxima. Si se lee con detenimiento la propuesta (https://drive.google.com/open?id=0B5lm9SF9_Z0DaFAzSDNWQ0M3UHczMHdmX3ZlQ183OEgyUndJ ) se puede observar la gravísima intención de utilizar las herramientas del Estado para persuadir a las mujeres que han sido violadas y no quieren llevar a término su embarazo, a que sí lo hagan, desconociendo e incumpliendo con el art. 86 del Código Penal que prevé el aborto no punible por causales, los tratados de DD.HH., principalmente la CEDAW y su protocolo facultativo incorporados a la Constitución Nacional en el Art. 75, inc 22.

"El Centro de Atención a la Mujer Embarazada y al Niño por Nacer propuesto es, de acuerdo a lo expresado por la Corte en el mismo fallo, una práctica ilegal por atentar contra el efectivo acceso a los abortos permitidos.

"El proyecto de ordenanza afirma que 'las prácticas abortivas, constituyen una forma de violencia contra la mujer al afectar su salud'. Si entendemos a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades, tal como lo hace la OMS, esta propuesta termina atentando contra la finalidad que se propone, la de proteger la salud de la mujer, desde el momento que deja de manifiesto su intención de hacer oídos sordos a la decisión de quienes decidan no continuar con un embarazo, avasallando el derecho de todo ser humano de elegir el proyecto de vida que desee.

"Es fundamental mencionar que el sistema de salud de nuestra provincia, en cumplimiento con la legislación nacional, ya contempla un espacio como el que se pretende crear, para los casos en los que una mujer que desea gestar y su embarazo corre riesgo es atendida. Se trata del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que tiene entre sus objetivos asistir a mujeres para disminuir la mortalidad materno infantil: www.msal.gob.ar/saludsexual/.

"En nuestra ciudad las mujeres, adolescentes, niñas y niños con y sin cobertura social, reciben prestaciones de salud en el Hospital Dr. Jaime Ferré y en los 11 Centros de Atención Primaria de Salud. En todos estos centros se realizan prestaciones materno-infantiles de manera gratuita y, específicamente en el caso de las mujeres gestantes, se llevan a cabo todos los controles requeridos, también los posteriores al alta de la mujer puérpera y recién nacido, según las necesidades singulares de cada caso. El sistema de salud en nuestra localidad cuenta con una guardia obstétrica y de neonatología las 24 horas para todas las situaciones de urgencia obstétrica que se presenten. En los organismos mencionados se siguen las pautas de atención materno-infantil recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Aquellas mujeres con dificultades para gestar pueden realizar interconsultas con especialistas en el Hospital y son derivadas a Santa Fe para realizar diagnóstico y tratamiento oportuno con un equipo especializado en fertilidad. Las mujeres que manifiestan situaciones de conflicto para la continuidad de la gestación son escuchadas, asesoradas y derivadas precozmente a un Equipo Interdisciplinario para realizar oportuna consejería en el marco de lo que prevé el actual Código Penal, el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo y los lineamientos provinciales del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. En todas las situaciones en donde se detecta vulneración de derechos cada Equipo de Salud realiza las intervenciones y articulaciones necesarias para cada caso singular.

"Desde la Asamblea Feminista consideramos que en nuestro sistema público de salud quedan pendientes reformas de fondo relacionadas a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos para elevar la calidad de atención de las prestaciones brindadas en los efectores y que las mismas deben generarse en el marco de una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos siendo coherentes con las normativas nacionales e internacionales anteriormente mencionadas. De modo que si se quiere contribuir a mejorar el sistema de salud, existe una larga lista de reformas que puede solicitarse al Estado Provincial para que promueva y garantice los derechos de Salud Sexual y Reproductiva y No Reproductiva, en lugar de proponer una ordenanza municipal que contradiga y/u obstaculice dicho proceso.

"Este proyecto de ordenanza presentado por la agrupación 'Rafaelinos por la vida' no sólo plantea un retroceso de 100 años en materia de derechos, sino que habilita que siga habiendo Ana María’s Acevedo´s. Este proyecto pretende instituir con fondos estatales la persecución a mujeres gestantes con necesidad de abortos no punibles y a los profesionales de la salud de nuestra ciudad que garantizan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Este proyecto promueve el silenciamiento de la voz de las mujeres, adolescentes y niñas respecto a sus deseos, necesidades, dolencias y circunstancias singulares de vida; y pretende legalizar la ilegalidad. Este proyecto presentado por el poder religioso local, conformado por las iglesias católica y evangélica, se ampara en prácticas patoteriles y presiones a los sectores políticos - a meses de las elecciones- para imponer normativas que son inviables desde el punto de vista legal y jurídico. Ya tenemos antecedentes similares cuando se realizó la declaración de Rafaela ciudad provida y profamilia en 2015".