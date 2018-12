Detienen a un concejal por prostituir menores

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Un concejal del distrito bonaerense de Florencio Varela fue detenido ayer tras ser acusado de promover la prostitución de menores en el sur del conurbano y de inmediato se lo expulsó de su partido, el Frente Renovador.Se trata de Ernesto Zisuela, de 56 años, quien está acusado de los delitos de "facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años de edad, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores de 18 años de edad agravada en concurso real entre sí".Zisuela, que militaba en las filas del Frente Renovador, también lideraba la seccional de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA), aunque la conducción del sindicato manifestó su "contundente repudio y condena" frente a los hechos denunciados y lo expulsó de su cargo."Se quiere dejar en claro que las acciones de este señor están en manifiesta oposición con los valores que la organización sindical promueve y defiende, razón por la cual, el Sr. Zisuela ha sido apartado de su cargo al frente de la seccional citada", indicó el gremio que a nivel nacional conduce Luis Barrionuevo.Zisuela además fue presidente del Club Argentino de Quilmes y ex candidato a intendente de Florencio Varela: compartió una lista política con dirigentes del sindicado de Químicos, Petroquímicos y Explosivos de esa ciudad, que en octubre pasado fueron detenidos por extorsionar a empresas y trabajadores de la zona sur.Luego de su detención, que se produjo en su quinta de Arturo Seguí de La Plata en un operativo que incluyó once allanamientos, el espacio que lidera a nivel nacional Sergio Massa decidió expulsarlo de sus filas e impulsó una sesión extraordinaria en el Municipio para votar su destitución del cuerpo legislativo."Zisuela fue detenido este lunes en medio de una investigación en la que está acusado de prostituir menores de edad. Según la investigación, utilizaba su cargo legislativo para captar chicas menores y después las obligaba a prostituirse en hoteles de la zona sur de la provincia de Buenos Aires", explicó el Frente Renovador.Según indicaron fuentes policiales, las investigaciones apuntan a que el edil utilizaba su cargo para captar chicas menores de edad en la zona sur del conurbano y después las obligaba a prostituirse en hoteles alojamiento. Los abusos y la corrupción tendrían como víctimas al menos a cuatro jóvenes provenientes de familias humildes, tres de ellas menores de edad y una cuarta cuya edad no se había podido establecer.Las jóvenes, siempre según la investigación, eran captadas en un bar llamado "Pince´s", donde eran embriagadas y llevadas a hoteles alojamiento: la investigación comenzó con la denuncia de una chica de 16 años ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 descentralizada de Berazategui, realizada hace un mes y medio.Según difundió el portal Infobae, se secuestraron teléfonos del edil en el que mantenía con las jóvenes, en el marco de la causa en la que intervienen la UFI 1 y el Juzgado de Garantías 4 Descentralizada de Berazategui."Negrita, haceme el favor, mandame una fotito linda, bien sexy. Estoy con un amigo, te estoy vendiendo"; "Dale, te espero mañana mamita eh, livianita de ropa"; "Preparate mamita, que tenés que laburar, besito, mañana a las 3 te paso a buscar ahí en la curva" y "Todo bien muñequita, ¿vos? ¿Cómo andan tus cosas en la escuela? ¡Eso no inhibe a otras cosas a nosotros!", eran algunas de las frases del concejal difundidas por el portal.Los procedimientos, varios de los cuales fueron realizados en hoteles alojamiento de la zona sur, estuvieron a cargo de efectivos de la Distrital Berazategui con el apoyo de las comisarías de la zona más numerarios del grupo Halcón, Infantería, Policía Local y Personal de Rescate de Persona de Nación.