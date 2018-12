La CAME reclama extender descuentos especiales de hipermercados a Pymes

BUENOS AIRES, 18 (NA).- La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó ayer al Gobierno medidas urgentes para los comercios pymes, similares a las que lograron los hipermercados, ya que la caída de las ventas minoristas acumula 11 meses consecutivos."Si se continúa con esta tendencia habrá más cierres de comercios, ya que no tendrán margen para subsistir", aseguró CAME, por lo cual consideró que "para revertir esta situación, la clave será volver a ofrecer cuotas sin interés y descuentos especiales".Según la entidad, "ante el anuncio del Gobierno sobre la ampliación de las líneas de crédito promocionales de los bancos oficiales–Nación y Provincia– para hipermercados, con descuentos especiales del 50% que se intensificarán a más días en el verano, las pymes "reclaman medidas urgentes".En un comunicado, CAME advirtió que la caída de las ventas minoristas acumula 11 meses consecutivos, con un descenso interanual del 5,8%; con una baja del 15,6%, noviembre fue el peor mes del año."Sin embargo, aún no se evidencian medidas para los comercios pyme, que son los que movilizan las economías regionales y los principales dadores de empleo", alertó.Asimismo, estimó que los programas oficiales, como "Ahora 12, quedaron obsoletos desde que se dispararon las tasas y los costos financieros para los consumidores. Incluso aún no hay novedades de si se extenderán, ya que caducan el 31 de diciembre próximo".CAME destacó iniciativas como "La Semana de la Moda", que permitió financiar en 3 cuotas sin interés productos de indumentaria, marroquinería y calzado.También, indicó que en el interior del país algunos gobernadores "han lanzado promociones especiales atentos a la situación que atraviesan los comercios locales. El Ahora Misiones , por ejemplo, funciona muy bien e incentiva las ventas los lunes y martes con el Banco Macro. El gobierno provincial soporta el costo financiero y al comercio le debitan sólo un 10% de tasa de descuento".