El Gobierno apeló la excarcelación de Boudou

BUENOS AIRES, 18 (NA).- La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ayer un recurso de casación contra la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone, en el que advirtió que la intervención del Tribunal Oral 4 en la resolución constituyó "un acto viciado de nulidad de orden general".La UIF recordó que el pedido de excarcelación inicial que hizo Boudou "actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y que el Tribunal Oral ya perdió "la potestad de resolver respecto de ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver no han variado".