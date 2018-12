Mayco Vivas fue consagrado el Deportista del Año de Rafaela

El primer Puma que tuvo nuestra ciudad en rugby de 15 se quedó con la máxima estatuilla de la Fiesta del Deporte realizada en el Cine Belgrano. Además, se distinguió como deportista amateur a Sofía Kloster, revelación a Tobías Piedrabuena, ex deportista destacado a Juan Carlos Piccard y auxiliares a Leandro Bonamino - Ariel Magallanes.

Se desarrolló anoche la 22ª edición de la Fiesta del Deporte de Rafaela, organizada por la Subsecretaría de Deportes de Rafaela. La misma finalmente tuvo lugar en el Cine Teatro Belgrano, ya que la amenaza de un empeoramiento de las condiciones climáticas hubiera afectado el normal desarrollo de la ceremonia en el Anfiteatro, como estaba previsto originalmente.Ante una gran cantidad de público, como ocurre año tras año, en esta oportunidad el Deportista del Año fue el rugbier Mayco Vivas, el primer Puma de 15 que ha tenido nuestra ciudad. El pilar formado en el CRAR (de hecho fue a la ceremonia con una camisa de la institución rafaelina), está militando desde el año pasado en Atlético del Rosario y tuvo su debut con el máximo seleccionado argentino hace algunas semanas frente a los Barbarians, jugando los últimos 20 minutos. El venidero 3 de enero estará iniciando la pretemporada con Jaguares de cara al Súper Rugby.Las ternas de las distintas disciplinas se eligieron de manera participativa y democrática en función del mérito deportivo. Participaron de la misma integrantes de la Comisión Asesora Municipal del Deporte y periodistas deportivos de la ciudad.Esta fue la primera ocasión en que gana un representante del rugby. Recordemos que en la anterior edición el Deportista del Año fue Omar Serrano, en lo que fue la primera distinción para las bochas. En el historial de la Fiesta, el fútbol tuvo cuatro elecciones (2 a través de Ezequiel Medrán, otra con Sergio Comba y la restante con Guillermo Sara); también el tenis tuvo cuatro premios máximos (María Emilia Salerni en 3 oportunidades y Florencia Molinero); lo mismo el ciclismo (tres con Mauro Agostini y otra Luis Vegetti); en tres ocasiones el básquetbol (Melisa Gretter dos y Roberto Acuña); tres el motociclismo (a través de Sebastián Porto); una el tiro práctico (con Germán Romitelli) y la restante el karate (José Palmucci).El acto estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano y el subsecretario de Deportes, Leonardo Crosetti. Además asistieron funcionarios, deportistas, familias y amigos de los deportistas ternados.Todo comenzó con el encendido de la antorcha olímpica con Yoel Vargas y el intendente Castellano, rememorando lo que ocurriera este año en Atenas, con la emotiva ceremonia que daba comienzo a los preparativos para Buenos Aires 2018.El mandatario expresó luego que “siempre es una fiesta maravillosa sobre fin de año, poder reconocer a tanta gente que hace que el deporte rafaelino sea tan importante. Tantas personas que vienen desarrollando distintas disciplinas desde hace mucho tiempo y lo que es el entorno del deporte: árbitros, técnicos, dirigentes, clubes. Tanta gente que hace grande el deporte de Rafaela y, por supuesto, los deportistas y sus familias”.“El deporte junto a la educación y la cultura, son tres pilares claves de una sociedad desarrollada. Desde el Estado local lo entendemos así, lo trabajamos así y lo potenciamos de esta forma. Es el broche final para reconocer a tantos deportistas que hacen tanto esfuerzo”, remarcó.También habló de la importancia de tener embajadores, tanto en deportes individuales como colectivos: “Tenemos muy buenas experiencias deportivas en lo colectivo y en lo individual que son embajadores en muchas partes del país y del mundo”.GANADORES DE TERNASAEROMODELISMO: Mario Palmieri. AJEDREZ: Gerónimo Hevia.AUTOMODELISMO: Fabián Benz. AUTOMOVILISMO ZONAL: Maximiliano Andreis.AUTOMOVILISMO NACIONAL: Nicolás González. ATLETAS CON DISCAPACIDAD: Delfina Castillo.ATLETISMO: Sofía Kloster. BÁSQUET: Melisa Gretter.BOCHAS: Omar Serrano. BILLAR: Mariano Morbidoni.BOXEO: Omar Díaz. CICLISMO: Yoel Vargas.ESCALADA DEPORTIVA: Jorgelina Molina. FISICOCULTURISMO: Diego Fontanetto.FÚTBOL/LIGA: Cristian Arias. FÚTBOL PROFESIONAL: Facundo Colidio.GIMNASIA ARTÍSTICA: Valentina Peretto. GOLF: Nicolás Demonte.HANDBALL: Federico Bustos. HOCKEY: Alina Costamagna.INTERCOLEGIALES INDIVIDUALES: Tomás Mondino. INTERCOLEGIALES POR EQUIPO: Rugby CRAR M16.JIU-JITSU: Fernando Minuett. KARATE DO: Carlos Abeldaño.MIDGET: Hernán Calvi. MMA: Pablo Caballero.MOUNTAIN BIKE: César Bonetto. MOTOCICLISMO: Tobías Piedrabuena.NATACIÓN: Brandon Capri. PATÍN: Agostina Peralta.PEDESTRISMO: Rodrigo Visconti. PELOTA VASCA: Juan Gays.POLO: Maricel Reinero. DUATLON TRIATLON: Sergio Peretti.RUGBY: Mayco Vivas. SALTOS HÍPICOS: María Emilia Gagliano.TAEKWONDO: Valentina Moyano. TENIS: Federico Zeiter.TIRO: Germán Romitelli. TIRO A LA HELICE: Santiago Franzetti.TRAIL RUNNING: Claudio Beltramo. ULTRAMARATÓN: Hernán Carpio.VOLEY: Candela Florio. VOLOVELISMO: Walter Mirasso.WUSHU: Ariana Aguilar.DISTINCIONES ESPECIALESEl Deportiva Revelación fue el motociclista Tobías Piedrabuena; el deportista amateur para la marchista Sofía Kloster; el auxiliar deportivo, para la pareja de entrenadores de atletismo del CRAS Ariel Magallanes - Leandro Bonamino, y el ex deportista destacado para Juan Carlos Piccard, ex futbolista.Menciones especiales: Primera división campeona de voley de Atlético; Básquetbol femenino de primera división del club Ben Hur; Asociación Rafaelina de Basquetbol; Club Atlético Peñarol (fútbol de Liga Rafaelina); Hockey femenino de 9 de Julio.En cuanto a homenajes, se entregaron numerosos reconocimientos a deportistas que marcaron la historia del deporte rafaelino en sus diversas disciplinas.