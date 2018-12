Recortan la estimación productiva para el trigo

FOTO ARCHIVO CAMPAÑA TRIGUERA. La producción baja en tanto y en cuanto el tiempo no acompaña.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo las estimaciones de producción de trigo a 19 millones de toneladas, 200 mil menos que su previsión inicial debido, entre otros factores, a las heladas que perjudicaron el cultivo en territorio bonaerense."Las heladas registradas durante las últimas semanas sobre la provincia de Buenos Aires, provocaron una reducción de 200.000 toneladas en la proyección de producción de trigo para la campaña 2018-2019", indicó el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la entidad. El informe atribuyó el recorte a "los bajos rendimientos recolectados en el Núcleo Norte y a la pérdida de área cosechable como consecuencia de la caída de granizo en sectores del norte de La Pampa, zonas de Santa Fe y sur de Córdoba"."Gran proporción de los lotes implantados sobre el sur de Buenos Aires, que continúan llenando grano, mantienen una condición de cultivo adecuada y podrían registrar productividades superiores a las acumuladas durante el ciclo previo", sostuvieron los técnicos del PAS. En paralelo, los expertos indicaron que "la cosecha del cereal progresó con fluidez durante la última semana y logró alcanzar el 57,4 % del área apta con un volumen acumulado que superó las 9.5 millones de toneladas".En otro orden, la siembra de girasol finalizó en el país luego de implantarse los últimos lotes en el sur de Buenos Aires y La Pampa, donde los lotes tempranos se encuentran próximos a desarrollar el botón floral. El cultivo mantiene una buena condición, aunque se relevaron pérdidas parciales en el stand de plantas como consecuencia de las bajas temperaturas acumuladas.En el NEA se relevaron las primeras cosechas de lotes tempranos que arrojaron rendimientos superiores al promedio zonal y permitieron elevar el progreso nacional de recolección al 1,6 % del área apta.La Federación Agraria Argentina (FAA) reclama la implementación de un seguro multirriesgo que permita a los productores tener mayor previsibilidad al momento de invertir y no se fundan por inclemencias climáticas. Asimismo, se plantea que los fondos previstos por ley para las situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario son insuficientes."La realidad cambió. Lo que antes eran fenómenos climáticos aislados, hoy son cada vez más frecuentes y ya no pueden ser abordados desde un punto de vista parcial", señaló Carlos Achetoni, presidente de FAA. Agregó que "el Estado en su conjunto –es decir, el Ejecutivo, pero también el Congreso de la Nación– debe comprometerse para que, junto con los privados, se pueda avanzar en respuestas más integrales", como es el seguro multirriesgo."Si como país dependemos en gran parte de los ingresos generados por el sector agropecuario, si los productoressomos grandes generadores de trabajo y de movimiento en los pueblos del interior y se busca incrementar el valor agregado y las exportaciones para crecer, es evidente que hay que avanzar en soluciones para mitigar el impacto del cambio climático para los productores", precisó el dirigente mendocino.Porque "las pérdidas que generan estos fenómenos sumados a las dificultades para acceder al financiamiento, hacen que todo el tiempo estemos corriendo atrás de los problemas", evaluó. "Y en el caso de los productores pequeños y medianos, esto es más grave aún, porque en muchos casos tras la pérdida de una cosecha por inclemencias climáticas, las familias no pueden seguir produciendo", determinó. Los productores "necesitamos un acompañamiento del Estado que nos permita seguir trabajando para proveer los alimentos que los argentinos y el mundo necesitan", consignó.Achetoni participó de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario (CNEyDA), en la que se homologaron los estados de emergencia y/o desastre agropecuario declarados por las provincias de La Rioja, Salta y Mendoza. Sin embargo, continúan habiendo fenómenos climáticos que impactan muy fuertemente en Buenos Aires, La Pampa, Chaco y Formosa.