El conventillo "Los Cuatro Diques"

“Yo nací en un conventillo/ de la calle Olavarría/ y me acunó la armonía/ de un concierto de cuchillos/ viejo patio de ladrillos/ donde quedaron grabadas/ sensacionales payadas/ y al final del contrapunto/ amasijaban a un punto/ pa` amenizar la velada….(1)La palabra conventillo es diminutivo de convento, siendo esta la casa donde vive una comunidad religiosa y precisamente adoptó éste nombre impuesto por el ingenio popular del Río de la Plata,porque arquitectónicamente se compadecía con la forma dada a ese albergue : varias habitaciones ubicadas sucesivamente que daban a un gran patio interior.Conventillo reconoce la forma vésrica “ yotivenco” y como juego de palabras parecidas se usa “ convoy” (2).- Además derivó la palabra “conventillero” como sinónimo de chismoso, dada la promiscuidad del hábitat en donde se ventilaban cuestiones privadas.Se le dio ese nombre a viejas casonas que habían sido abandonadas por sus propietarios que huían al norte de la ciudad de Buenos Aires, alarmados por la epidemia de fiebre amarilla (1880). Los barrios en los cuales abundaban los conventillos eran: Barrracas, San Nicolás, Balvanera, San Telmo y la Boca.Un elemento que marcó la ploriferación de este tipo de viviendas fue la gran corriente inmigratoria que se dio en el siglo XIX y que invadió el Río de la Plata, alentada por los principios de la Constitución Nacional de 1853.” Gobernar es poblar” había dicho Juan Bautista Alberdi.Los que llegaban de otras tierras provenían de Italia, España, Polonia, Siria, El Líbano Portugal y Rusia entre otras comunidades.-La necesidad de vivienda hizo que aparecieran los conventillos o sea casonas en mal estado de habitabilidad, muchas habitaciones ,que se alquilaban por piezas sin cocina, muy pocos baños y constituían verdaderos antros de miseria, hacinamiento, promiscuidad y faltos de higiene (mediados de 1800).Debo destacar que los conventillos tenían sus propios nombres, bautizados merced al ingenio popular. El más famoso de todos fue “El 14 Provincias” (en esa época era ese el número de las mismas, ya que los restantes eran territorios nacionales.y la Capital Federal). Otros famosos eran el” Babilonia” “,El Gallinero”, “El Palomar”, “El Sarandí” entre los mas nombrados.Pero hay uno en el cual me quiero detener, el denominado”Los Cuatro Diques”,el cual se encontraba ubicado en Ituzaingó 279 .En ese lugar se promovió una huelga de inquilinos, la más grande de la cual se tenía memoria , motivada en el intento de los propietarios de aumentarles la renta . Este aumento obedecía al hecho de que a los mismos les habían subido los impuestos.Como dato ilustrativo digamos que hacia 1907 existían en Buenos Aires 2500 conventillos y 150.000 personas vivían en ellos. Los precios de los alquileres (un techo miserable, un baño para diez personas) costaban el equivalente al 25 por ciento del sueldo de un obrero.Para promover la resistencia, se formó una liga que era integrada por muchos inmigrantes que provenían de sus países ligados a movimientos obreros. Se dejaron de pagar los alquileres y la medida iniciada como tengo dicho en “Los Cuatro Diques” se propagó a todos los conventillos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario.Los inquilinos exigían una rebaja en el 30 por ciento de los alquileres, suspensión de los tres meses de depósito y la promesa que no se tomarían represalias contra los huelguistas. Los propietarios no aceptaron y ante las presentaciones judiciales que hicieron,comenzaron los primeros desalojos.Ante esta medida, comenzó la resistencia por parte de los inquilinos, fundamentalmente protagonizada por las mujeres quienes se defendían con escobas y baldes de agua caliente.Finalmente el conventillo ”Los Cuatro Diques” fue tomado por 250 hombres armados , lo que marcó el final de la huelga. Eso ocurrió el 14 de noviembre de 1907.“Con el codo en la mesa mugrienta/ y la vista clavada en el suelo/ piensa el tano Domingo Polenta/ en el drama de su inmigración/ y en la sucia cantina que canta/ la nostalgia del viejo “paese”/desafina su ronca garganta/ ya curtida de vino carlón…(3)