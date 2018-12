¿Cuáles son las necesidades en el sector salud?

BUENOS AIRES, 17 (especial de NA) Por Leonardo Coscia. - Los hospitales se postulan como una de las instituciones pioneras en llevar adelante la transformación digital ya que, según las estimaciones, para 2020 habrá un volumen de información en salud de 2.314 exabytes.Las barreras tecnológicas de la actualidad son atravesadas constantemente y con facilidad, por lo que la velocidad de transmisión de datos es fundamental a la hora de encarar un proyecto tecnológico, para lo que se necesita una conexión ágil, sin demoras, y sin cortes.Si bien ni siquiera debería ser una cuestión tener que los inconvenientes en la mala o nula conexión a internet, a casi 50 años de su creación y todavía continúa sucediendo.En esto, las últimas tecnologías y las nuevas necesidades tienen una buena cuota de responsabilidad.Son muchos los ámbitos que requieren de la última tecnología de acceso a internet, ya sea una escuela, una industria, un hotel, o incluso un hospital, donde en ocasiones los riesgos tienen que ver con la vida de una persona.En esta era "inteligente", los hospitales se plantean como una de las instituciones pioneras en transformar la forma de comunicarse.En ocasiones, las personas concurren a un centro médico a realizarse un estudio, una radiografía, tomografía, etc., y de allí son derivados a otro centro, donde realizan nuevamente los mismos estudios.Esta cuestión repetitiva en que se duplican o triplican los mismos estudios, recetas, o información, es algo tedioso que debe resolverse.En este sentido, los hospitales enfrentan un gran desafío de cara a la renovación de sus estructuras de comunicación en una era de grandes cantidades de información.Se calcula un volumen de datos en el sector salud de 2.314 exabytes para 2020.Al igual que en un hotel, la habitación del hospital también posee dispositivos "inteligentes".Pero estos interactúan con instrumentos médicos, con otras áreas del hospital, o incluso con dispositivos wearables propios del paciente.Si a esto se le suman los servicios de video vigilancia y otros servicios colaborativos, está claro que cada vez es más necesaria una infraestructura IT adecuada capaz de soportar las inmensas cantidades de información que empiezan a circular en los hospitales.Resolver estos desafíos serán, en definitiva, lo que defina una mejor calidad de atención y una experiencia satisfactoria de cara a los pacientes.Esta es la dirección que asumió la Administración Regional La Paz dependiente de la Caja Nacional de Salud - Bolivia, con la implementación de soluciones IT de Furukawa Electric LatAm y el compromiso del equipo Furukawa Argentina.Miguel Coronel, Jefe de Sistemas de Regional La Paz y parte de la Caja Nacional de Salud, manifestó que "se decidió avanzar con las soluciones de Furukawa para la implementación de un sistema integrado de atención médica donde se pueda hacer un seguimiento del historial clínico de todos los pacientes de La Paz"."De esta forma un médico en cualquier centro de atención de La Paz puede ver un historial médico, recetas, placas de radiografía, tomografía, o ecografías, evitando así repetir estudios médicos según se vaya a uno u otro centro médico", indicó Coronel.La Caja Nacional de Salud está distribuido en todo el país de Bolivia, y la región de La Paz tiene 22 centros de atención médica, de los cuales 10 tienen toda su infraestructura IT desarrollada con soluciones de Furukawa Electric LatAm.Todas las instalaciones de los actuales centros de atención médica mencionados, constan con redundancia en cobre y backbone en fibra óptica, lo que otorga una mayor seguridad de conexión al tratarse de un ambiente médico que requiere una conexión estable y confiable.Si bien estos centros cuentan con la última tecnología en cableado de cobre Furukawa, Sistemas de Regional La Paz prevé la instalación de la tecnología Laserway de Furukawa para el Hospital Santiago Segundo próximo a inaugurarse.La tecnología GPON que plantea la solución Laserway, permite una arquitectura multipunto, en la cual desde un único punto de transmisión se puede conectar a múltiples puntos de recepción, que podrían ser en este caso, las habitaciones del hospital.Esta tecnología da la posibilidad incluso, de ampliarse fácilmente a medida que las necesidades de ancho de banda se incrementa con nuevos usos, sin la necesidad de realizar más tendidos de cables."El reciente proyecto desarrollado en el Hospital Obrero en Bolivia, uno de los tantos centros de asistencia médica en La Paz, fue un gran trabajo comercializado y supervisado por el equipo de Furukawa Argentina y llevado adelante por el canal autorizado Multitarea SRL. Este tipo de transformación en la infraestructura de redes, pensando en las necesidades a futuro de este mismo, también podría ser replicado en Argentina, incorporando la última tecnología en fibra óptica disponible en el mundo", comenta Diego Martin, Gerente de Ventas Cono Sur de Furukawa Electric."Muchas veces la calidad de atención y el servicio al paciente es medido por otras cuestiones más relacionadas a las comodidades que brindan los espacios. Pero hoy, es imperioso comprender la necesidad de actualizar nuestras infraestructuras IT de cara a un futuro con múltiples conexiones y grandes cantidades de información siendo transmitidas en milésimas de segundo de un punto a otro. Los servicios que a través de estas infraestructuras se puedan proporcionar, serán lo que definan una buena calidad de atención", concluyó Martin.