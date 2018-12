Todo el mundo habla con todo el mundo

Tal la definición de la “clase política” cuando, incautamente, pretendemos conocer los misterios de la galaxia. Hasta el mismísimo gobernador Miguel Lifschitz suele repetir entre sus íntimos que tiene todas las candidaturas en la mira, y algunas le gustan más que otras.Este miércoles, en el Centro Cultural Provincial el Gobernador, junto al pleno de ministros y demás colaboradores, acompañados por legisladores del FPCyS, hará un repaso de sus tres años de gestión. Se aguarda con nerviosa ansiedad que él no pocas veces insondable -aún para los suyos- primer mandatario, trace las líneas bisectrices del FPCyS para los tiempos electorales que se avecinan. Ergo: el apoyo sin cortapisas a la ya lanzada candidatura de Antonio Bonfatti.El actual presidente de la Cámara de Diputados ya salió a caminar oficialmente como precandidato a gobernador, acompañando el primer lanzamiento de un senador radical para su reelección: Orfilio “Chacho” Marcón del departamento General Obligado. Bonfatti aprovechó el itinerario rumbo a Reconquista para visitar localidades aledañas a la ruta 11 y consolidar la fina sintonía con el senador por San Justo Rodrigo Borla y naturalmente uno de los líderes de NEO Carlos Fascendini con quien compartió tribunas en el Norte. Además de referentes mujeres del PDP, otro de los principales partidos aliados en el FPCyS.Como broche de otro, y para ahuyentar fantasmas, cerró en un acto junto a Lifschitz, la intendente de Rosario Mónica Fein y la precandidata del espacio a la intendencia de esa ciudad, Verónica Irizar. “Los melones se acomodan en el Frente Progresista con el carro en marcha”, interpretó un agudo dirigente del sector.LA DIFICIL TAREA DE ARMARResta ahora saber qué hará el Gobernador con el decreto “ordenador” de los partidos políticos, toda vez que nadie quiere perder el “status quo” de seguir creando nuevos “espacios”, para salir por arriba de los laberintos que suelen plantearse en los partidos -ahora frentes- tradicionales. O recurrir a los sospechados por el decreto gubernamental.Expertos señalan que si el Poder Ejecutivo decidiese aplicar a rajatabla la norma, de 44 expresiones políticas podrían quedar solo cuatro. ¿Y las que se armaron -y armarán- para apoyar al oficialismo provincial?. Sin ir más lejos, en esta ciudad capital un sector del oficialismo provincial estaría trabajando en ello.Por ejemplo, la conformación de un Frente Popular junto a UNITE y CET llevando como candidata a primera diputada provincial a Amalia Granata bajo la lista “Unite por la familia y la vida”. Encuestas que dicen poseer los mentores de Granata señalan que el 31 % de los votantes no lo haría por candidatos pro aborto; causa que Junto a la ESI con ideología de género militará en contra a manera de slogans de campaña la actual panelista televisiva porteña.Precisamente, el diputado provincial Julio Eggiman está tratando de convencer a Omar Perotti para que lo “sponsoree” como templario de los “pañuelos celestes” dentro del PJ. El legislador del sur santafesino advierte lo mismo que los patrocinadores de Granata y, agotadas las posibilidades de “ir por afuera” junto a Luis Contigiani, quiere encabezar una lista propia para no dejar escapar a esos preciados votantes.Por su parte, el diputado peronista Luis Rubeo (batallador para eliminar del presupuesto un artículo que perjudicaba financieramente a Municipios) da por sentado que Perotti será el nuevo Gobernador; aunque lo condiciona: “si el que gana -las PASO- no contiene, el que pierde conspira, sino no es conocer al peronismo; los que conducen el Partido tienen que darnos la garantía a todos de que vamos a ser parte de un proceso de transformación cuando ganemos con Perotti Gobernador”, arengó ante militantes.Del campamento “bielsista” sólo incógnitas. Por lo visto, las negociaciones finas las maneja personalmente María Eugenia Bielsa; a tal punto que el jueves pasado se reunió con un grupo de senadores, para sugerirles que se debe confluir en una instancia “de unidad” si se quiere pelear con chances las posibilidades de recuperar la Provincia.Lo que a nadie le quedó en claro es si “la arquitecta” quisiera que Omar Perotti decline su candidatura, ó bien lo haría ella; o pretende PASO para Gobernador y Vice, y de ahí para abajo listas compartidas entre ambos precandidatos.Cambiemos Santa Fe es un hervidero. José Corral asegura a quien quiera escucharlo, que más tarde que temprano desde la Casa Rosada se bajará la orden de acompañarlo a él como único candidato a la Gobernación.Naturalmente, desde el PRO santafesino (cuyo titular Federico Angelini es hoy también precandidato a gobernador) relativizan los dichos del intendente capitalino y recomiendan esperar: “José (Corral) dice muchas cosas, el tema será demostrarlas”, desafían.De manera tal, que el firme convencimiento de Corral de ser el único candidato a Gobernador de Cambiemos, con objetivos y valorables argumentos políticos a su favor, no podría tener otra salida más que la confirmación por parte de Mauricio Macri. Caso contrario (que habiliten las PASO) llevaría a que Corral se sintiese -no sin razón desde su punto de vista- poco menos que ofendido y hasta humillado por el poder central.Finalmente el gobierno nacional avaló el crédito de la OPEP por 50 millones de dólares para el Acueducto de Desvío Arijón que beneficiará a unas 120 mil personas de los departamentos San Jerónimo, Las Colonias, Castellanos, La Capital y San Cristóbal, lo que es una buena noticia que suelde darse en contextos preelectorales.NI UNA MENOSUn párrafo final para la inconmensurable repercusión mediática del “Caso Fardín- Darthés” y sus radicalizadas derivaciones, que podrían llegar a opacar la históricamente justa causa en contra de “todo” tipo de violencia contra las mujeres.Lamentablemente cuando las legítimas cuestiones se sobreactúan -ni imaginar si fuesen con adyacentes intencionalidades políticas- la sociedad sube la guardia y comienza a desconfiar de todo lo que se dice y hace; sobremanera cuando se juzga y condena a la otra parte -los varones- mediante reprochables escraches públicos (los hubieron en las redes sociales y en plazas con nombres y apellidos de supuestos abusadores), naturalmente reñidos con la justicia, para defender lo que genuinamente se podría hacer sin necesidad de extremismos y generalizaciones.Señala el amigo comprometido con el arte y la cultura Daniel Gabriel: “contar -en público- un episodio traumático no necesariamente sana; muchas veces reaviva emociones sufridas que no tienen derivación ni tramitación subjetiva, coagulando sentidos mortificantes”; en referencia a la transformación de los sets televisivos en improvisados consultorios terapéuticos.Para pensarlo.