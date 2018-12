El fixture de Unión en la segunda fase

En la semana que transcurrió el Consejo Federal de la AFA anunció el programa de partidos de la segunda fase del torneo Federal A, que dará inicio el 3 de febrero. Unión de Sunchales, que fue primero en la Zona 2 de la primera etapa, debutará como local ante Sol de Mayo de Viedma.Recordemos que los 16 clasificados a Zona Campeonato se dividen en grupos de 8 cada uno. En cada zona se jugará por el sistema de adición de puntos, todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de este fase con cero (0) puntaje todos los participantes. Clasifican a la tercera fase el primero y segundo de cada zona y el mejor tercero (total: 5 clubes). El resto de los equipos pasará a la Reválida.TODO EL FIXTUREUnión vs. Sol de Mayo; Alvarado de Mar del Plata vs. Camioneros ; Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Sansinena de General Cerri y Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.Gimnasia vs. Unión; Defensores vs. Villa Mitre; Sansinena vs. Alvarado y Camioneros vs. Sol de Mayo.Unión vs. Camioneros; Sol de Mayo vs. Sansinena; Alvarado vs. Defensores y Villa Mitre vs. Gimnasia.Villa Mitre vs. Unión; Gimnasia vs. Alvarado; Defensores vs. Sol de Mayo y Sansinena vs. Camioneros .Unión vs. Sansinena; Camioneros vs. Defensores; Sol de Mayo vs. Gimnasia; Alvarado vs. Villa Mitre.Alvarado vs. Unión; Villa Mitre vs. Sol de Mayo; Gimnasia vs. Camioneros y Defensores vs. Sansinena .Unión vs. Defensores; Sansinena vs. Gimnasia; Camioneros vs. Villa Mitre y Sol de Mayo vs. Alvarado.COPA ARGENTINAUnión de Sunchales jugará contra San Jorge de Tucumán -equipo en el que juega Rubén “Toro” Tarasco- por la eliminatoria de la Copa Argentina. La ida será el 20 de enero en el Jardín de la República, y la revancha el día 27, en Sunchales.