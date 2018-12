CARX: tercera corona para Federico Villagra

Por tercera vez consecutiva, Federico Villagra (Ford Fiesta Kinetic) ganó el título de la clase Maxi Rally, del Campeonato Argentino y Sudamericano de Rallycross (CARX).El cordobés del equipo VRS terminó segundo en la súper final del "Gran Premio Coronación" de Arrecifes y el resultado le bastó para obtener la corona de 2018.La carrera decisiva tuvo a un nuevo ganador Mariano Terraza (Volkswagen Gol), mientras que David Nalbandian (Chevrolet Agile) fue tercero y se quedó con el subcampeonato."Estoy muy contento porque pude terminar otro año de la mejor manera. Para mí ha sido un 2018 muy bueno. Gané el campeonato del Rally Argentino y ahora también el del CARX, lo cual hace que se cierre una gran temporada para todo el equipo y para mí en lo personal. No llevo una cuenta de todos mis campeonatos, pero sí estoy contento por haber sumado otro más. Quiero felicitar a toda la gente de Arrecifes, a Alejandro Levy (presidente del CARX) y a todos los que trabajaron para que esta carrera salga adelante"."Tuve un buen fin de semana, con muy buenos resultados. Estoy muy contento de terminar con el subcampeonato. No esperaba cerrar el año así, porque se trataba de una categoría nueva y distinta para mí. La fecha estuvo complicada en el inicio por las inundaciones, pero tenemos que felicitar a la organización, ya que pudo sacar adelante el evento con mucho esfuerzo. Todavía no sé lo que haré en 2019, aunque hay distintas posibilidades. Pero es seguro que seguiré arriba de un auto de carreras".Mariano Terraza protagonizó una brillante largada y pudo capturar el liderazgo por delante de Federico Villagra y David Nalbandian. Detrás de los tres de adelante se produjo un toque múltiple que tuvo a Federico Bassi y Alonso Etchebest como perjudicados. El primero terminó fuera de pista con daños muy importantes en su vehículo; mientras que el segundo pudo reincorporarse a la carrera tras el incidente, pero debió abandonar en la quinta vuelta.Nalbandian fue el único referente de punta que decidió anticipar su comodín en el primer giro de la carrera. El cordobés del Tango Rally Team mantuvo una estrategia muy distinta a la de Terraza y Villagra. El cordobés del equipo VRS acudió a su vuelta joker a poco del final, mientras que el entrerriano decidió retrasarla hasta el último giro.De manera ajustada, Terraza consiguió volver al circuito como líder y esto fue crucial para que pudiera quedarse finalmente con su primera victoria, ya que su margen de triunfo fue de apenas cuatro décimas sobre Villagra.campeón Federico Villagra (Ford Fiesta Kinetic) 135,5 puntos; David Nalbandian (Chevrolet Agile) 107,5; Federico Bassi (Renault Clio) 99,5; Alonso Etchebest (Volkswagen Gol) 93; Gabriel Abarca (Chevrolet Agile) 89,5; Hernán Kim (Ford Fiesta Kinetic) 89; Mariano Terraza (Volkswagen Gol) 86,5; Gastón González (Fiat Palio) 75; Alejandro Levy (Fiat Palio) 25 y Miguel Baldoni (Ford Fiesta Kinetic) 21.