España: y ayer hizo tres...

El Barcelona goleó ayer 5-0 al Levante, con un triplete y una asistencia de Messi, quedando como único líder de la Liga, por encima del Sevilla, que quedó a tres.Tras una gran jugada de Leo, el 10 se la sirvió a Luis Suárez para que abriera el marcador luego de que el Levante diera el primer aviso (salvó Ter Stegen). Después comenzó el repertorio de la Pulga: selló el 2-0 con derecha, no bien arrancó el segundo tiempo estampó el 3-0, también el 4-0 y Piqué cerró la goleada.Los azulgranas sufrieron de inicio en los rápidos contraataques del Levante, pero a medida que llegaban los gritos culés eran como golpes que no le daban lugar a una reacción del Levante, que terminó sufriendo una pesadilla con el mejor del mundo.Con el hat-trick ante Levante, Messi ya suma 14 tantos en el torneo español y es el máximo artillero de la temporada en las cinco grandes ligas europeas. Además, llegó a los 50 gritos en 2018 y le sacó cuatro de diferencia a Cristiano.Celta 0- Leganés 0, Valladolid 2- Atl. Madrid 3, Eibar 1- Valencia 1, Getafe 1- Real Sociedad 0, Real Madrid 1- Rayo 0, Espanyol 1- Betis 3, Huesca 2- Villarreal 2. Hoy: 17hs Alavés vs Ath. Bilbao.