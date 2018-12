Italia: Napoli postergó el festejo de Juventus

Con un gol en el descuento del delantero polaco Arkadiusz Milik, el Nápoles derrotó por 1- 0 al Cagliari (13º) para mantenerse segundo en la tabla a 8 puntos del líder de la Serie A, la Juventus.Cuando parecía que el equipo que entrena Carlo Ancelotti se iba a dejar dos puntos en su visita a Cerdeña, Milik transformó un libre directo desde 25 metros para dar la victoria a los visitantes (91).Es el octavo gol del delantero polaco esta temporada.Antes, el Nápoles se había estrellado una y otra vez frente a un equipo sardo muy bien organizado, debido también a que Ancelotti dio descanso a varias de sus estrellas tras el exigente partido de Champions contra el Liverpool de esta semana."Quise meter un equipo frasco para jugar con mucha intensidad", justificó Ancelotti, añadiendo que el triunfo de su equipo le parecía "merecido".El Nápoles vivió esta semana la decepción de quedar fuera de la Champions, aunque el técnico aseguró que eso no va a cambiar el futuro a corto plazo del equipo: "Éste es un club serio, con planes bien definidos que no se ven afectados por una victoria más o una derrota".Con este triunfo, el Nápoles suma 38 puntos, por los 46 de una Juventus que el sábado se impuso por la mínima en el derbi de Turín al Torino gracias a un gol de penal del portugués Cristiano Ronaldo.Inter 1 - Udinese 0, Spal 0 - Chievo 0, Torino 0 - Juventus 1, Fiorentina 3 - Empoli 1, Sampdoria 2 - Parma 0, Cagliari 0 - Napoli 1, Roma 3 - Genoa 2.16.30hs Atalanta vs Lazio.16:30 hs Bologna vs Milan.Principales posiciones: Juventus 48, puntos; Napoli 38; Inter 32; Milan 26; Lazio 25; Roma 24; Sassuolo 24.