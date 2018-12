Denuncian más casos: Charpentier y Pettinato

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El cantante Chano Moreno Charpentier fue denunciado por la artista Militta Bora, quien aseguró fue "víctima de una violación" y de "violencia física y psicológica".

La presentación judicial fue realizada en noviembre pasado, pero Bora decidió hacerla pública este viernes en medio de la ola de repercusiones y testimonios del #MiráCómoNosPonemos.

La cantante, que estuvo en pareja con el ex líder de Tan Biónica durante tres meses en 2016, relató: "Fui víctima de una violación y sufrí violencia física y psicológica en muchas ocasiones".

"La violación fue en una de las últimas peleas que tuvimos. Él estaba muy drogado entonces me encerré en un cuarto a esperar a que se durmiera así yo me podía ir, porque no me dejaba. En un momento, en la madrugada, me forcejeó tanto que me marcó todos los brazos", contó Bora al portal Teleshow.

La ex pareja de Moreno Charpentier afirmó que el cantante era muy celoso y que en una ocasión llegó a atarle "la cabeza con una sábana".

"Una vez me agarró del cuello y me puso contra la pared, acusándome de que quería seducir a su asistente", señaló.

Militta Bora también manifestó que Chano la había amenazado para que no realizara la denuncia judicial: "Me decía que se iba a encargar de que yo no laburara nunca más, y que era impune porque había salido impune de los choques. Yo llamaba al 911 y cuando llegaba el patrullero me hacía decirles que no había pasado nada, que era solo una pelea de pareja".



ROBERTO

PETTINATO

Por otra parte, la periodista Fernanda Iglesias acusó públicamente al animador Roberto Pettinato de haberla acosado en un camarín cuando ambos trabajaban juntos en el ciclo "Un mundo perfecto", en 2009, por la pantalla de América.

"Se masturbó adelante mío", dijo Iglesias en el programa "Hay que ver", de Canal 9, luego de que le mostraran una nota en la que Pettinato se burlaba de las denuncias que distintas compañeras de trabajo hicieron en su contra.

"Voy a contar esto por primera vez: yo entré a un camarín porque él me llamó para hablar, porque encima es simpático y hasta una llega a admirarlo. Pero eso no quiere decir que pueda tocarte, besarte el cuello o decirte barbaridades", dijo la panelista.

Según relató, "una vez me pasó que él, adentro de un camarín, se masturbó adelante mío".

"Me quedé paralizada, me reí de manera nerviosa, como sucede en general en estos casos, y me fui. Lo peor de todo es que no lo puteé, porque lo tenía naturalizado. Recién ahora caigo de que eso no estaba bien. Por eso apoyo a todas las chicas", agregó la periodista.

Y añadió: "En ningún momento se me ocurrió denunciarlo. Era muy natural. Lo hacía con todas. Hoy tampoco pienso en denunciarlo pero sí apoyo a las chicas que lo hicieron y pido que les crean. Yo trabajé muchos años con él y sé que era así. No era solo conmigo. Estaba como naturalizado que él te tocaba, te agarraba, quería tratar de besarte".

Entre otras, Karina Mazzocco, Josefina Pouso y Emilia Claudeville acusaron a Pettinato de haberlas acosado cuando trabajaron con él.