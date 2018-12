Acuerdo de París en marcha

KATOWICE, Polonia, 16 (AFP-NA) Por Anna Pelegri. - La comunidad internacional se armó este sábado en la COP24 de los instrumentos para aplicar el Acuerdo de París, sin comprometerse no obstante a asumir una mayor ambición frente al cambio climático, pese a la urgencia subrayada por los científicos.Tres años después de sellar un acuerdo histórico en París, unos 200 países definieron en Katowice (Polonia) de qué manera lucharán contra el calentamiento del planeta, cuyos efectos ya se están registrando en varias regiones con condiciones extremas como sequías, inundaciones y olas de calor.La tendencia actual es exactamente la contraria: la temperatura ya aumentó 1 ºC respecto a la era preindustrial y las emisiones de gases de efecto invernadero se dispararon un 2,7% en 2018.Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el mundo sólo puede permitirse un aumento global de 1,5 ºC hasta fines de siglo, para evitar poner en peligro el futuro de la humanidad.Este dato científico, considerado como la base de toda la acción política, fue no obstante cuestionado por un pequeño grupo de países liderado por Estados Unidos, cuya salida del Acuerdo de París no será efectiva antes de 2020.Finalmente, el acuerdo se limita a "invitar a las partes a hacer uso de las informaciones contenidas en el informe"."Hubo una falta de respuesta sorprendente al informe" del IPCC."¡Los países no pueden reunirse para decir que no pueden hacer más!", deploró Jennifer Morgan, de Greenpeace International."En las circunstancias actuales, continuar construyendo nuestro edificio es ya un éxito", incluso los más reticentes están ahí", defendió en cambio a la AFP la ministra de la Transición Ecológica española, Teresa Ribera.El manual adoptado por la COP24 incluye las cuestiones de transparencia, un asunto clave porque permite a los países controlar que el resto cumple con su parte de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También concede una cierta flexibilidad a los países en desarrollo.Estos esperaron sin embargo en vano que se concretara cómo las naciones ricas cumplirán su promesa de apoyarlas con 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020."Habrá que hacer más y ser más concretos para convencer a los países en desarrollo de que sus esfuerzos para la transición ecológica serán apoyados", dijo David Levai, del Instituto de Desarrollo Sostenible y de Relaciones Internacionales (IDDRI).