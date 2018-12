Cientos de rafaelinos en la segunda feria "Desde el origen"

El Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR) en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Economía Social y Empleo de la Municipalidad de Rafaela, llevaron a cabo ayer la segunda feria “Desde el Origen” con el objetivo de promover en Rafaela la compra de alimentos orgánicos y dar a conocer los emprendimientos verdes locales.

Luego del éxito obtenido en la primera edición realizada en noviembre, los vecinos se acercaron hasta el Pasaje Carcabuey para adquirir verduras y hortalizas hidropónicas y de huerta, frutos secos y plantines.

La directora del IDSR, María Paz Caruso, comentó: “Desde el Instituto fuimos capacitando al vecino por los distintos barrios de la ciudad con siete talleres de Huerta y Compost y tres de cultivo hidropónico. Cerrar el año con dos ferias de productos orgánicos es sinónimo de haber escuchado las inquietudes de la gente y respetar un lineamiento y compromiso de trabajo. Estamos muy contentos con los resultados obtenidos”.

Distribuidos en diferentes stands, participaron de la iniciativa: Fundación Co-Crear, Asociación Vistiéndonos de Sol, Amaicha, Artemisa-Santé, GoPecan, Vivero "Mis sueños", Frutillar, y Cactus en macetas reciclables.

Por su parte la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia expresó: "Esta segunda edición de la feria "Desde el Origen" es un proyecto que llevamos adelante con instituciones que se dedican a producir alimentos, son emprendedores de la ciudad ofreciendo productos desde una mirada innovadora".

También estuvo presente la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, quien expresó "es muy lindo ver a tanta gente queriendo una alimentación saludable, además de emprendimientos de instituciones, como Vistiéndonos de Sol, que cumplen también un rol social. Además desde el área de Seguridad Alimentaria visitamos todas las huertas y emprendimientos".



JORNADA MUY

IMPORTANTE

Recordemos que esta actividad también cuenta con el apoyo de la Sociedad Rural de Rafaela. Norma Bessone, Secretaria de la entidad declaró "me parece una feria fantástica, realmente un paseo interesante donde el ciudadano encuentra diferentes productos desde la tierra a la venta. Es un placer recorrer cada uno de los espacios y ver en la forma que ha ido creciendo el interés ciudadano por conocer cada una de las propuestas. Desde Sociedad Rural de Rafaela venimos insistiendo con este tipo de eventos y este tipo de posibilidades para poder mostrar en algunos casos se realizan desde la producción familiar”.

Daniel Schonfeld, productor de Frutillar, dijo: "Me parece una jornada muy importante para los emprendedores de la ciudad ya que podemos demostrar lo que producimos y que la gente pueda consumir nuestros productos en forma directa. En mi caso trajimos el triple de frutillas que en la primera feria y las vendimos en su totalidad".

En tanto, Diego y Josefina, viajaron desde Nuevo Torino, exclusivamente para estar presentes en la actividad: “Nos enteramos por redes sociales y no lo dudamos. Nos interesa recorrer y capacitarnos sobre temáticas sustentables. Es una propuesta innovadora, que ayuda a la gente a concientizarse y dar a conocer características sobre la alimentación saludable”.

El evento tuvo su momento cultural con la presencia del lutier Yamil Jacob que presentó su repertorio musical a base de instrumentos fabricados con materiales recuperados. También se sumaron a la propuesta los locales gastronómicos que forman parte del pasaje: Barcelona Bar, Isolina Coffe Shop y Resto Bar Toribio, que ofrecieron menús saludables al público.