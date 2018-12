Real Madrid y River frente a los asiáticos

Real Madrid y River Plate conocieron este sábado a sus primeros rivales en el Mundial de Clubes y ambos se medirán en las semifinales a equipos asiáticos, el Kashima Antlers japonés y el Al Ain emiratí respectivamente.

El gigante español se medirá al Kashima el miércoles en Abu Dabi, un día después de que los argentinos del River midan sus fuerzas con el Al Ain, representante del país anfitrión y que jugará esa semifinal en su propio estadio. Si el fútbol asiático fue el gran triunfador de los cuartos de final de este sábado, la decepción se adueñó de los equipos campeones de otras confederaciones, la Concacaf y África, que vieron caer a las primeras de cambio al Chivas de Guadalajara mexicano y al Esperance tunecino. Chivas fue derrotado 3-2 por el Kashima en el primer partido de los cuartos de final, mientras que el Esperance se estrelló después 3-0 contra el Al Ain. Los derrotados de los cuartos jugarán el martes, de nuevo en Al Ain, ya únicamente con el quinto puesto en juego para acabar al menos con buen sabor en su despedida.

En el partido ante las Chivas, los mexicanos se adelantaron por medio de Ángel Zaldívar, de cabeza apenas en el minuto 3, pero los japoneses remontaron en la segunda mitad con un gol de Ryota Nagaki (49), un penal transformado por el brasileño Serginho (67) y un bello tanto final de Hiroki Abe (83). En el descuento final, un tanto en contra de Leo Silva (90+4) en el rechace de un penal fallado por Alan Pulido, maquilló el revés de los mexicanos. Así, Chivas sufre un duro golpe en su primer Mundial de Clubes.

Por su parte, River Plate tendrá que hacer frente en semifinales al equipo anfitrión del torneo, el Al Ain, que jugará además en su estadio Hazza Bin Zayed. Mohamed Ahmad (minuto 3) y Hussein El Shahat (18) encarrilaron el partido para los locales en la primera parte y en la segunda amplió la cuenta Bandar Al Ahbabi (60). El Al Ain sigue así los pasos del anfitrión del pasado Mundialito, su compatriota Al Jazira, que también llegó a las semifinales hace un año, plantando batalla en esa ronda ante el Real Madrid, que sólo les pudo derrotar por un corto 2-1, logrando el gol de la victoria por medio de Gareth Bale ya en el minuto 81.



DOS DUDAS

El defensor Jonatan Maidana y el mediocampista Leonardo Ponzio se entrenaron ayer de manera diferenciada y no serían titulares en el equipo de River que el próximo martes jugará la semifinal del Mundial de Clubes. Según se supo, ambos futbolistas necesitan más tiempo de recuperación tras el partido frente a Boca y el entrenador Marcelo Gallardo los resguardaría de cara al sábado, día en el cual se llevarán a cabo los partidos por la final y por el tercer puesto del certamen. En caso de que Maidana no sea de la partida se estima que en su lugar entraría Lucas Martínez Quarta mientras que si Ponzio no juega desde el arranque, en su reemplazo iría Rafael Santos Borré, quien de esta manera regresaría al once inicial dejando a Enzo Pérez sería el mediocampista central. Entonces, el elenco de River que jugaría la semifinal formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré.



GANO EL REAL

En tanto, el Real Madrid ganó 1-0 al Rayo Vallecano este sábado en la 16ª jornada liguera, para ponerse provisionalmente tercero del campeonato, antes de acudir a disputar el Mundial, mientras el Atlético ganó 3-2 al Valladolid, igualando a puntos con el líder, el Barcelona. Un tiro cruzado de Karim Benzema (13) dio una victoria a los blancos, que sirve para dar moral de cara a la semifinal del Mundial de Clubes el miércoles contra el Kashima Antlers japonés. El Real Madrid dominó un partido, en el que el Rayo Vallecano no inquietó en exceso la portería de Courtois, aunque de nuevo los errores defensivos estuvieron a punto de costarle un disgusto al equipo merengue en el descuento. El francés fue una de las referencias del Real Madrid, pero acabó retirándose con un golpe siendo sustituido por Vinicius.