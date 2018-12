Intensos operativos hizo la Gendarmería en la zona norte

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, Gendarmería Nacional llevó a cabo importantes operativos en distintos barrios de la zona norte de Rafaela.Recordemos que estas acciones en pos de trabajar por la seguridad de la ciudad son producto de las gestiones realizadas por el intendente Luis Castellano y el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira, ante el jefe del Escuadrón VIII de Gendarmería en Rosario, Gustavo Campagno.Después de dicha reunión que se llevó a cabo el pasado 3 de diciembre, el mandatario rafaelino expresó: "Ante la falta de políticas de seguridad y el vacío que se nos está haciendo a Rafaela y la región en materia de seguridad por parte del gobierno de la provincia, le pedimos colaboración y ayuda a Gendarmería".Además, es importante aclarar que el Secretario de Prevención en Seguridad, Bodoira, se reunió con representantes de Gendarmería para establecer los sectores de mayor conflictividad, principalmente el sector norte delimitado por bulevar Lehmann y avenida Brasil, específicamente los barrios Barranquitas, Villa Dominga, San José, Italia, Mora, Zazpe y Virgen del Rosario.De este modo y con la participación de personal de Protección Vial y Comunitaria del municipio, en la noche del viernes se efectuó el chequeo de rutina de 120 vehículos y 240 personas, arrojando como resultado la detección de 16 infracciones a diversas leyes vigentes y secuestrando un total de 8 motocicletas de distinta cilindrada.El intendente Luis Castellano dialogó con Gabriel Santillán en LT 28 Radio Rafaela en la mañana de ayer, y destacó que, “estamos contentos porque veníamos charlando con las autoridades de Gendarmería a nivel provincial, el jefe del Escuadrón Rosario -Gustavo Campagno- al cual pertenecemos nosotros y veníamos pidiéndole ayuda ante las situaciones que se vienen sucediendo en la ciudad y la gravedad de la problemática de la seguridad en Rafaela”.“Estamos golpeando puertas en todos lados -siguió el intendente- y tratando de pelear por lo que los rafaelinos nos están pidiendo, por lo que se necesita y ante lo cual el gobierno de la provincia no está dándonos la respuesta que necesitamos o no está a la altura de las circunstancias”.“Este pedido que le hicimos a Gendarmería, anoche (por el viernes a la noche) tuvo su primer resultado. Fue un paso importante y lo que pedimos ahora es continuidad. No hay que abandonar”, expresó el mandatario local.Siguiendo con el desarrollo Castellano opinó que, “Gendarmería infunde respeto, y es necesario que las calles y los espacios públicos puedan ser transitados en paz por la gente que trabaja, por las familias, y que definitivamente también los delincuentes vayan presos, porque hay que ser muy claros: Gendarmería hace su trabajo pero los delincuentes después deben quedar presos”, apuntó el funcionario.“He recibido muchos mensajes de vecinos del norte de la ciudad, contentos porque ha vuelto Gendarmería. Ojalá lo podamos mantener, la continuidad porque la necesitamos”, concluyó.Consultado el intendente sobre qué repercusiones podría traer aparejado esto con el gobierno provincial, Luis Castellano sostuvo que, “La verdad -dijo- es que esperaría que despierten. Que vean que Rafaela necesita como el resto de las ciudades de la provincia ser atendida. También la Región y el Departamento”. “La situación es grave -continuó- y nos merecemos vivir tranquilos. También somos santafesinos para que se nos atienda, se nos escuche, y que podamos recibir lo que corresponde por todo lo que aportamos desde esta zona trabajadora”.“Ojalá el gobierno provincial despierte y nos ayude -continuó- y podamos trabajar en coordinación, en comunicación y todo lo que sea necesario para poner al servicio de un Plan de Seguridad que el Gobernador debería también estar trazando sobre esta zona. Mientras tanto seguiremos por todos lados gestionando y golpeando puertas, llamando por teléfono y viajando porque los rafaelinos se lo merecen”, señaló.Concluyendo, Luis Castellano cerró diciendo que, “Nosotros ponemos la GUR, Protección Vial y Comunitaria, nuestros trabajos sociales, planes de iluminación y todo lo que podemos hacer. Pero necesitamos protección del gobierno provincial. No puede ser que en Rafaela y la Región esté pasando lo que pasa, hasta en la zona rural, como me lo dijeron algunos productores. Hay que decir las cosas para que nos den bolilla”.En el operativo participaron entre 40 y 50 gendarmes con móviles, operativos de tránsito, y con un trabajo muy fuerte en la zona norte, que es lo que se venía gestionando desde la Municipalidad de Rafaela.Se efectuó el chequeo de rutina de 120 vehículos y 240 personas, arrojando como resultado la detección de 16 infracciones a diversas leyes vigentes y secuestrando un total de 8 motocicletas de distinta cilindrada.El intendente Castellano dio a conocer además que hay un convenio-marco firmado con Gendarmería y que para ello los gendarmes cuentan con todo el apoyo de la interacción que es necesaria de la Municipalidad de Rafaela para poder diagramar los operativos.