Tevez seguirá otro año

El delantero Carlos Tevez confirmó ayer que continuará un año más en Boca, y tras pedirle perdón a los hinchas "xeneizes", felicitó a River por haber conseguido el título de la Copa Libertadores. "Uno puede retirarse y estar tranquilo con la familia. Pero yo decido seguir porque el hincha de Boca es así. Hoy somos más hinchas que nunca. Y hoy somos más jugador que nunca", señaló el futbolista en declaraciones a Radio La Red.

El jugador de Fuerte Apache reconoció que "como hincha y jugador" le quiere dar "alegría a la gente", y en ese sentido explicó que "no poder dar esa alegría es un dolor muy grande". "Ahora hablar es difícil. Yo amo este club, amo la camiseta, tengo mucho para dar adentro de la cancha o desde afuera, desde donde me toque estar, para el año que viene pelearla de vuelta", comentó el delantero. Además, reconoció que es "muy difícil hablarle a la gente después de perder una final", y agregó que el plantel está "con bronca, odio, y pensar que perdés una final con River no es algo de todos los días". "A la gente de Boca, agradecerle por todo el cariño. Pedir disculpas no, porque dimos todo. El agradecimiento es muy grande, no alcanza con palabras, me quedo corto", enfatizó.

En tanto, tuvo palabras de elogios para el River de Marcelo Gallardo y aclaró que "seguramente estarán esperando que diga cualquier cosa o excuse". "Pero no. No. Hay que felicitar a River, a su cuerpo técnico, a los jugadores. Nos ganaron dentro de la cancha. Sólo felicitar. Yo digo las cosas como son, aunque a la gente le guste o no. Nos ganaron bien dentro de la cancha, como se debe ganar un partido y un campeonato de Libertadores", puntualizó.

Por último, Tevez vio con buenos ojos una posible llegada de Juan Román Riquelme a la entidad auriazul, sobre todo en este presente de la entidad. "Hay que unirse, es un año político y es difícil estar juntos. Román tiene que venir y estar con nosotros porque eso nos va a permitir darle una alegría a la gente de Boca. Estaría bueno que los ídolos nos juntemos por el bien del club", sentenció.



CHARLAS POR EL DT

La dirigencia de Boca Juniors tendrá reuniones la semana próxima con los tres candidatos a suceder a Guillermo Barros Schelotto con el objetivo que el nuevo entrenador sea anunciado antes de Navidad. Según supo NA de fuentes cercanas a la dirigencia, el presidente Daniel Angelici se entrevistará con Antonio Mohamed, Miguel Ángel Russo y José Néstor Pekerman. La intención es conocer sus respectivos proyectos y saber sus pretensiones económicas antes de tomar una decisión que tendrá un condicionante. Es que el mandato de Angelici finalizar en diciembre de 2019 y el que ocupe el cargo tendrá que aceptar firmar por un año o, en su defecto, si lo hace por más tiempo que el vínculo en cuestión tenga una cláusula de salida ya que habrá un nuevo presidente debido a que el actual no puede ser reelecto. En paralelo, Boca lleva adelante dos gestiones importantes de cara al futuro: una con Nicolás Burdisso y otra, con Walter Kannemann.

Al primero lo pretenden como manager de la institución y, con su llegada al país proveniente de Italia este domingo, se juntarán en la semana para intentar conocer si efectivamente está interesado en el cargo. Además, ya existió una primera comunicación con un futbolista que genera el consenso de toda la dirigencia: Walter Kannemann. A través de su representante, el defensor de la Selección hizo saber que si le realizan una oferta realmente seductora está dispuesto a dejar Gremio, donde tiene una cláusula de salida de 20 millones de euros. Claro que ese monto es impagable para el fútbol argentino, por lo que si la propuesta de Boca es la pretendida por Kannemann, no hay que descartar que el defensor hable con la dirigencia del club para facilitar su salida por una cifra menor.