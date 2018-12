Lucas Quiroz se va a Salta

Ayer quedó confirmado que el volante Lucas Quiroz no jugará la primera parte del 2019 en Atlético de Rafaela. Es que el Torito llegó a un acuerdo para disputar, por 6 meses, el Torneo Regional Amateur. Pero no será en 9 de Julio, que era uno de los interesados, sino que Ezequiel Medrán ganó la pulseada y se lo llevará para Central Norte, uno de los equipos más populares de Salta. El ex arquero de la Crema será su entrenador y ya lo había contactado en la semana para que este lunes el jugador se sume a los entrenamientos. De esta manera, Quiroz, de 21 años, y que también tenía una propuesta de Ecuador, se transformó en la primera baja del plantel albiceleste de cara a la reanudación de la Primera B Nacional. En este último semestre, el talentoso volante no tuvo demasiadas oportunidades desde la llegada de Juan Manuel Llop, y por eso, de manera consensuada entre las partes, decidió cambiar de aire para tener más continuidad. En los próximos días podrían producirse más bajas en el plantel del Chocho, recordando que la pretemporada se pondrá en marcha el 4 de enero.