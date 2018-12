Ameno momento con el Team Mondino

Un ameno y distendido desayuno con los medios se desarrolló el viernes en Confitería 356, donde los hermanos Araceli y Tomás Mondino, junto a sus padres Ceferino y Silvina, testimoniaron su agradecimiento a la prensa local, lo mismo para con el amplio equipo de trabajo y la empresa PymeRural, luego de culminado un 2018 de numerosas satisfacciones deportivas.“Cefe” destacó el agradecimiento por la numerosa presencia, mencionando que asistieron Ariel Magallanes (entrenador en CRAS), Fabián Montesano y Ruli Pelletán (hockey y rugby infantil de CRAR), Adrián Della Torre (Club Ciclista), en cuanto a representantes de entidades deportivas ligadas a los chicos. “Es un lindo momento como familia y los invitamos porque nos ayudaron en estos años, porque con todo el aporte de cada uno se hicieron cosas grandes. Agradecemos a la gente de PymeRural que le debemos mucho, porque ellos creyeron en este proyecto cuando aún no era proyecto, y eso es valorable, lo mismo que su apoyo a otros chicos del atletismo y otros deportes”.El presidente de la empresa, Adrián Miretti, resaltó el compromiso para con los valores del deporte de base y la satisfacción por estos logros de los chicos.Por su parte, Tomás contó su reciente paso por el Sudamericano de Perú. “Lo de Arequipa fue una linda experiencia junto a mis compañeros. Si bien no éramos muchos, fuimos un grupo muy unido, aunque dividido entre corredores y lanzadores”. Sobre las pruebas, mencionó que “en los 80 metros salí tercero en la serie con 9s39 que me llevó a la final. Ahí salí medio mal, no tuve mucha suerte y quedé octavo. Pero después llegó la revancha en los 150, quedando cuarto. Ahora en 2019 espero que sea mi año, mejor que este que fue muy bueno”.Cabe recordar que Tomy juega también al rugby en la categoría M-13 del CRAR.En tanto, Ara recordó que “yo empecé la pretemporada en Santa Teresita en enero, cuando estábamos de vacaciones, y Tomás prácticamente no existía deportivamente (sonriendo). El comía churros mientras yo corría por los médanos”.La campeona argentina Sub 16 de 80 y 295 metros con vallas expresó que “se fueron dando las cosas a lo largo del año. Primero Santa Fe Juega, después los Evita, competencias por el medio y lo más importante el Nacional de Federados de mi categoría, que era lo que buscábamos”. Expresó asimismo que “me siento muy bien en las dos distancias, aunque este año también hice 100 con vallas. Pero los últimos 80 metros fueron en Córdoba. El 2 de enero ya empezaremos la pretemporada”.