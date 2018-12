Lavacoches: los concejales, de acuerdo con el decreto del DEM

Desde hace 6 días, está rubricado el decreto N° 48.181 a partir del cual se crea el "Programa de Mejora de la Empleabilidad para personas que realizan lavado de vehículos en la vía pública en el sector de la Zona de Estacionamiento Controlado". Fracasado el intento de que salga por ordenanza la regulación de la actividad, el Ejecutivo resolvió avanzar con esta norma con la que pone en marcha el Registro al que inscribirá a quienes actualmente lavan autos en el centro pero no permitirá nuevos ingresos. Además, establece horarios topes. Buscará el respaldo de la Justicia y la Policía para los controles. Además, con un equipo interdisciplinario atenderá a los lavacoches y capacitará para darle mayor empleabilidad.

LA OPINION quiso saber la postura de los concejales al respecto. Se le cursó una invitación a los 10 ediles y 5 respondieron. A continuación, la postura de Evangelina Garrappa (PJ), Leonardo Viotti (UCR-Cambiemos), Ana Carina Visintini (PRO-Cambiemos), Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) y Marta Pascual (PRO-Cambiemos).

Evangelina Garrappa (PJ): primero, lamento el tratamiento que le dio la oposición cuando presentamos el proyecto en el Concejo, sin siquiera habilitar instancias de debate para generar consenso. Valoro que el Ejecutivo avance con esta iniciativa con una decisión política firme, que plantea la intervención integral en el hoy, teniendo en cuenta mediano y largo plazo, de una manera gradual, como lo requiere la complejidad de la temática social y estructural, que no se resuelve con una sola medida que se complementan acciones de distintas áreas (Economía Social y Empleo, Desarrollo Social, Protección Vial y otras más relacionadas al control como la Justicia y la Policía).

Hay distintas situaciones entre las personas que lavan autos. El registro, con sus requisitos a cumplir, permite la intervención de un equipo interdisciplinario qué va a trabajar con estas personas cuya problemática principal es el empleo, para generar otras condiciones en un programa bien focalizado. Pero también esta iniciativa requiere coordinar esfuerzos con un esquema claro de control y ordenamiento. Creo que es un proceso posible, con acciones concretas, pero también perfectible y ajustable a medida en que se vaya desarrollando.

Leonardo Viotti (UCR-Cambiemos): ante todo creo que es importante resaltar que la visión que teníamos desde el Concejo (que la solución estaba en manos del Intendente), con este decreto ratifica que teníamos razón. Castellano no necesitaba una ordenanza para poder ponerse al frente de la problemática.

Vamos a ver si con esta medida qué piensa tomar los resultados son buenos y luego sí, pensar en una ordenanza. Pero le decíamos que es importante primero tomar las acciones y una vez los resultados en mano, poder pensar en una ordenanza para terminar de darle forma.

Hace años que está a la problemática de lavacoches en la ciudad y ha crecido principalmente en la gestiones de Luis Castellano y Omar Perotti. Son miembros del mismo espacio político que gobierna hace 27 años y ellos deberían hacerse cargo de esta problemática. Más allá de que es por un montón de factores que se dan -y estacionales también- y entendemos que ante la situación económica hay una necesidad a un mayor. Pero claramente no han sabido acompañar a esta gente a lo largo de los años y hoy mucho de los lavacoches una tarea consolidada y una necesidad.

Coincido en la idea de que hay que dividir. Primero, hacer un registro y dividir entre los que hacen las cosas bien y lo que hacen las cosas mal. Y desde el Estado, acompañar de manera distinta: los que hacen las cosas mal no deben tener la posibilidad estar en la calle: los que delinquen, los que son irrespetuosos, los que aprietan a la gente, los violentos, no tienen por qué estar en la calle haciendo una actividad que no está regulada.

Los que hacen las cosas bien, hay que acompañarlos. No hay que sacarlos de un día para el otro pero hay que darle la posibilidad de que avancen en sus estudios, en su formación, en la posibilidad de generar nuevas fuentes de trabajo, como propusimos (nuevas cooperativas para readoquinados o para la toma de datos en la ZEC).

Desde el Concejo vamos a acompañar lo que sea necesario. Pero sí es importante desalentar la actividad porque sinceramente muchos de los que hoy están acá han causado problemas pero no son todos entonces

Ana Carina Visintini (PRO Cambiemos): me parece muy buena la iniciativa del Intendente de presentar este decreto, que viene a sumarse a un programa que ya se estaba realizando desde hace unos años, para poder registrar a los lavacoches que se encuentra en la zona céntrica de la ciudad (en la ZEC). Y, de esa manera, poder ejercer un control en cuanto a quiénes son los que están realizando la actividad, que no tenga ningún tipo antecedentes penales y, de a poco, ir reinsertándolos en un trabajo estable, en blanco.

Como Cuerpo Legislativo -y Cambiemos en particular- no podíamos aprobar la ordenanza que había elevado su momento el Ejecutivo que iba en contra otras ordenanzas vigentes. Por eso ahora me parece oportuno y buena esta iniciativa porque es una demanda, un pedido de la sociedad ejercer un control, tener un registro y de a poco poder dejar de ver a gente que está trabajando en negro, en la vía pública y en algunos casos que cometen hechos de delitos. No todos, porque también sabemos que muchos es única fuente de ingreso y por está bueno podar capacitarlos y reinsertarlos en un trabajo estable.

Lo bueno también de este decreto es que los permisos que no se renovarán. O sea no se pueden transferir a otras personas. Una vez que un trabajador es capacitado y reinsertado en algún trabajo estable, se cierra el registro. No da a lugar a que otro empiece a trabajar en la ZEC. Así daría buenos resultados y no como se hizo anteriormente, que no se vio ningún tipo de cambio.

Ahora hay que ver si, día a día, se cumple. Como Cuerpo Legislativo estaremos atentos al cumplimiento.

Lisandro Mársico (PDP-FPCyS): haciendo una lectura del decreto, estoy de acuerdo con una registración y con los requisitos que se piden. Lo único que, dentro de las obligaciones e incumplimientos que figuran en el artículo 10º (donde se pide buena conducta y no interrumpir ni dificultar el tránsito de vehículos y peatones), sabemos que hay lavacoches que ejercen esta actividad, cumpliendo con normas de conducta y convivencia adecuadas y tienen una buena relación con quienes transitan por la ZEC. Pero hay una serie de personas que son problemáticas. Que tienen actitud que no se condicen con normas mínimas de convivencia. Entiendo que acá hay que ser estricto.

Quienes no cumplan con las normas de buena conducta, hay que retirarlos en el registro automáticamente. Entiendo que el llamado de atención, la suspensión no van. Si vuelven a aparecer en la zona, hay que sacarlos con la policía. Se está haciendo una salvedad para personas que tienen problemas económicos. Y como se da esa posibilidad, las situaciones de inconducta no deben ser tolerables bajo ningún punto de vista.

También hay que tener en cuenta que esta situación "laboral" (que no es la situación ideal) tiene que concluir algún tiempo: hay que poner un plazo prudencial en el cual, progresivamente, se vaya desalentando la actividad. Y tratar de incorporar a los que vayan quedando al mercado laboral, con un empleo digno, que hagan aportes y puedan acceder a una jubilación en el día de mañana.

Además, hay que hacer la salvedad, de que hay que ajustar algunas ordenanzas a este decreto. Sobre todo con la de derramar agua a la vía pública, para que se pueda aplicar (en donde se determinan días y horarios para hacerlo). Sino, el decreto estaría en contradicción con ordenanzas que son un instrumento legal superior. Ese era uno de los motivos por el cual justifiqué mi voto en contra.

Marta Pascual (PRO-Cambiemos): el DEM con este decreto ha decidido comenzar un proceso indispensable en busca de un solución a una situación que se ha convertido en un problema en la ciudad. Un problema para muchos, pero también para quienes desarrollan la actividad, debido al creciente conflicto de convivencia que se genera entre los que buscan un medio de subsistencia y los que lamentablemente se han convertido en conflictivos hasta peligrosos.

Esta actividad que el DEM ha permitido desarrollar en la vía pública -aún incumpliendo ordenanzas-, hoy se trata de revertir. Iniciando un proceso para el que -como dijimos en varias oportunidades- se necesitaba decisión y planificación con las herramientas que cuenta el Departamento Ejecutivo, aún sin una ordenanza del Concejo.

Celebro esta decisión de generar nuevas oportunidades y mejoras del empleo para estos jóvenes que buscan una salida laboral. Y seguramente, si a lo largo la implementación del proyecto se necesita el acompañamiento del Concejo mediante alguna ordenanza, contarán con la aprobación.