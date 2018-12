Gasparotti y Matus siguen timbreando

En el marco de la pre campaña electoral, Podemos Rafaela, dentro del colectivo Cambiemos, salió en un nuevo timbreo a tener contacto directo con los vecinos de la ciudad y sus problemáticas, encabezados por Oscar Gasparotti y Matus.

En una de las actividades del año, Podemos Rafaela salió a auscultar a los vecinos de la ciudad en una semana cargada de hechos de Inseguridad e inconsistencias en cuanto a políticas ciudadanas por parte de la municipalidad de Rafaela. “Se necesitan urgente medidas de contención y todo lo que se escucha es un pase de factura dentro de los oficialismos provincial y municipal. Nadie se hace cargo en el marco de lo que le corresponde de uno de los temas mas preocupantes” dijo el candidato a intendente Oscar Gasparotti, resaltando que el escenario de inseguridad en Rafaela viene a romper un estilo de vida de esta metrópoli.

“El rafaelino necesita no solo ser contenido sino recibir señales concretas en torno a este flagelo” Oscar Gasparotti, el candidato a intendente junto a su equipo recibió todas las inquietudes , escuchando a los vecinos y evaluando una serie de medidas en el marco de las soluciones que hay que dar y que no pueden esperar diciembre del 2019.

“Voy a ser el que comande el plan de seguridad”

“Me voy a poner al frente en la problemática de seguridad, voy a comandar el equipo local y vamos a construir una mesa con todos los actores incluyendo a la provincia y a la nación” dijo el candidato a intendente Oscar Gasparotti. “Nos reuniremos con el gobernador de turno y veremos, pediremos y exigiremos respuestas a la altura de las circunstancias e idiosincrasia rafaelina. El jefe de policía de la ciudad será propuesto por el intendente que se ocupará directamente del abordaje de esta problemática. Es lo que necesita el rafaelino. Menos palabras y más acción. No se puede tolerar a los oficialismos que hacen que hacen. Son irrespetuosos de los rafaelinos. Voy a revertirlo. Rafaela esta pidiendo un liderazgo firme que de respuestas, eso es lo que venimos a ofrecer.”

Este timbreo es una de las últimas actividades grupales del año que se verán coronados el próximo 21 de diciembre con un seminario político y de economía que se va a realizar para militantes, adherentes, dirigentes y simpatizantes del sector.