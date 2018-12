Dirigentes de Bragado visitaron nuestra ciudad

La Municipalidad de Rafaela recibió la visita de Emmanuel Aramendi, Concejal por el bloque Frente Justicialista de Bragado, y del Congresal de la misma localidad, Sergio Barenghi, que viajaron hasta nuestra ciudad para conocer ciertas políticas públicas, modelos de gestión y programas municipales.

En tal sentido, visitaron el Instituto Municipal para el Desarrollo Sustentable y luego, acompañados por funcionarios locales, realizaron una visita guiada por el Complejo Ambiental. Se reunieron también con el Concejal rafaelino Jorge Muriel, y finalmente, Anabella Battistini, de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales les contó el funcionamiento del programa Rafaela Exporta, que se enmarca en las políticas de trabajo que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela.

"Vemos en Rafaela una ciudad con políticas públicas planificadas, y eso nos hace pensar en nuestro proyecto de ciudad, de región. Porque si bien estamos en distintas provincias, no somos culturas diferentes, incluso en lo geográfico somos ciudades muy parecidas, en nuestra producción agrícola, en el uso de nuestros recursos" expresó Aramendi, quien además agregó: "Nos sorprendió y nos pareció una muy buena idea el trabajo que hacen junto a la propia comunidad en el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Conocimos también el trabajo de las cooperativas... Rafaela es un ejemplo de comunidad que nos interesa mucho seguir".

Por su parte, Sergio Barenghi expresó: "visitamos Rafaela porque realmente vemos una ciudad pujante, innovadora, algo que no es demasiado frecuente. Y, como la mayor preocupación que tienen los habitantes de Bragado es el tema productivo, la falta de trabajo -o el miedo a perderlo-, iniciamos un proceso de un proyecto político que tiene que ver con generar conciencia exportadora en los productores de nuestra ciudad. Recurrimos a la generosidad de este municipio que nos está enseñanando cómo ellos realizaron esta tarea en el transcurso de los años... Nosotros tendremos que empezar por el inicio, porque no tenemos prácticamente nada de esto desarrollado en nuestra comunidad, pero queremos encolumnarnos dentro de los municipios que puedan exportar, y nos llevamos experiencias muy positivas, y la sensación de que podemos comenzar a trabajar en el camino correcto".