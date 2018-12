Spring Professional, consultora especializada en la búsqueda, selección y evaluación de ejecutivos, mandos medios y directivos del Grupo Adecco, realizó un estudio sobre la situación actual y el rol de la mujer en el mercado laboral argentino. Al indagar sobre aspectos más puntuales, tanto desde la mirada personal como de la situación laboral concreta de los ejecutivos, surgen datos muy interesantes para el análisis y la planificación de acciones.

Carrera laboral: ¿Es más fácil para los hombres? Los resultados muestran que sólo 4 de cada 10 puestos de alta dirección son ocupados por mujeres y que, si bien la proporción aumenta levemente al consultar sobre mandos medios (41%), no dejan de ser porcentajes que pueden ser mejorados.

Indagados sobre el desarrollo de carrera en su caso concreto, los entrevistados opinan favorablemente sobre las oportunidades que han tenido (78%), pero los hombres (92%) se consideran más afortunados que las mujeres (67%).

Discriminación en el trabajo. La discriminación en el ámbito laboral no pareciera estar jugando un rol clave al momento de desarrollarse profesionalmente (26%). Sin embargo, las mujeres (33%) que así lo sienten casi duplican a los hombres (18%).

A pesar del resultado anterior, al consultar con una pregunta abierta sobre cuál es la raíz del problema de la falta de equidad de género en el ámbito laboral, se observa dispersión en la respuesta, pero los prejuicios y la discriminación (32%) aparecen como los factores que estarían teniendo una mayor incidencia, seguido por los aspectos organizacionales de las empresas (23%) que operarían en igual sentido.

¿Cuáles son las medidas elegidas por las empresas para promover la igualdad de género? Entre las medidas concretas que se ponen en práctica en las empresas en las que se desempeñan laboralmente los entrevistados se destacan las que abordan la conciliación trabajo-familia y los beneficios por maternidad/paternidad por fuera del marco legal, además del abordaje institucional del acoso y la violencia laboral.

De todas maneras, un porcentaje importante de los encuestados reconocen que, en las empresas en las que trabajan, no se toman medidas concretas para promover la igualdad de género (27%).

¿Cuáles son las perspectivas a futuro? A futuro hay optimismo con respecto a que la igualdad de género mejorará en el mercado laboral argentino (70%). Los hombres (82%) se expresan incluso más favorablemente que las mujeres (64%) en este sentido.

Por último, al analizar si existe otro país que sea considerado como referente en la materia, la mayoría dice desconocerlo (48%), siendo los países nórdicos (30%) los que parecieran liderar la equidad de género en el mundo laboral, según la percepción de las personas encuestadas.