Poder hacer la denuncia

La referente de Florentina dijo que "el estado provincial ha avanzado muchísimo en ese sentido. Rafaela tiene una fiscalía específica para el tema de violencia de género, con su comisaría de la mujer. No es el mismo trato que teníamos hace 10 años. Sin embargo, sigue habiendo en la ciudad comisarías en las que no te atienden, donde te actúan de psicólogo y no respetan sus trabajos como policías tomándote la denuncia, en cuestionarte o preguntarte cosas sin medida. No lo vamos a negar, los hay, pero se ha avanzado mucho en lo que es política de estado y seguridad en las comisarías. Cualquiera puede tomar la denuncia, pero si va a la fiscalía de la mujer, centro de atención de la víctima o la comisaría de la mujer, se hace todo mucho más rápido y accesible", expresó.Además destacó que "queremos que aquellas que pasaron un momento como estos, denuncien. Así se van a poner en justicia y van a salvar a otra mujer más. Al ser denunciado, los delincuentes se empiezan a cuidar. Por eso pedimos que se asesoren llamando al 144, y que denuncien después de pedir ayuda", finalizó.DATOSCentro de asistencia a la víctima y al testigo del delito: Pueyrredón 12. Teléfono: (03492) 453101 – 15609896 - Centrex 4047. Correo electrónico: [email protected] Centro de Asistencia Judicial (CAJ) - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de SantaFe: Independencia y Presidente Roca Teléfono: (3491) - 4753333. Correo electrónico: [email protected] Comisarías de la Mujer - Centros de orientación a la víctima de violencia familiar y sexual: Avda. Santa Fe y SaltaTeléfono: (03492) 453148 - 453048.