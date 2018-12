"Por el caso Thelma, en Rafaela fueron aumentando las denuncias"

Fue una semana muy convulsionada en el ambiente artístico, en los grandes medios de comunicación. Tras el anuncio de la conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas, y con un grupo numeroso de artistas apoyando, Thelma Fardín, actriz argentina que integró la serie Patito Feo, de gran audiencia, dijo que fue violada hace casi 10 años por el famoso actor Juan Darthés, cuando este tenía 45 años y ella solamente 16.A raíz de esto, varios casos de violencia comenzaron a emerger no sólo en el ambiente mencionado, sino en todos los ámbitos de la sociedad. El famoso "efecto dominó", que mostró como una figura del ambiente rompió barreras para hacer fuertes declaraciones que tuvieron que ver con caso de violencia extrema.Y en nuestra ciudad pasó lo mismo, según lo confirmo Soledad Comini, referente de las mujeres golpeadas y agredidas y titular de la Asociación Florentina. "Es lamentable lo que le pasó a Thelma, pero a su vez, lo que nos parece excelente, es la difusión, la toma de conciencia y el trabajo grupal ya que a raíz de la explosión y la presentación que hicieron el Colectivo de Actrices, dejó en evidencia a un maltratador, delincuente y violador. Y esta repercusión a nivel nacional hizo que muchas chicas y mujeres pudieran entender y comprender en palabras lo que han vivido. Lamentamos lo que le pasó, pero ayudó muchísimo a muchas chicas a que puedan salir a denunciar todo lo que le había pasado", dijo Comini y confirmó que "lo mismo ocurrió en la ciudad, en todos estos días, donde nos han llamado muchísimo más de lo que es habitual, por temas de violencia. Fue un efecto dominó, cuando una figura pública puede poner en palabras lo que ha vivido es como que habilita. Y no es la única persona, porque todas las mujeres que han pasado, que hemos pasado, por situaciones de violencia, sentimos vergüenza, culpa, sentimos que somos responsables de que nos pasa sólo a nosotros. Pero cuando logramos entender que no es nuestra responsabilidad sino del delincuente, de ese masculino que nos violentó, podemos dar un paso, poner palabras, hacer la denuncia o al menos comunicarlo", expresó en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.Si una actriz que "trabaja en la tele", con la exposición que tiene pudo hacerlo, entonces es momento de que yo también lo haga. La vergüenza, la culpa, la humillación, reinan sobre las mujeres abusadas. Y esta es la barrera para que muchas no quieran mostrar el caso a la luz. "Antes se pensaba que era un problema de nuestra vida privada y había un ocultamiento de que acá no pasa nada, de que la tenemos que bancar, que son los deberes de las esposas, relaciones amorosas... Y cuando uno va haciendo todo ese camino de sensibilización, de docencia en lo que son los derechos de las mujeres y de que la violencia hacia la mujer es un delito, se va ampliando todo el tema de las denuncias. Tampoco sabemos bien cuanto más va a aumentar ya que al no haber tenido ningún tipo de estadística, no sabemos bien hasta cuando va a llegar", dijo Comini, remarcando algo que a menudo publica.Desde el seno de Florentina destacan siempre que si existiría una campaña municipal, provincial y nacional en contra de la violencia de la mujer, se podría controlar más y la curva no sería tan ascendente. Pero por ahora, cada vez se registran más y más casos."Es tanto el prejuicio social de la mirada culpabilizadora siempre es para la víctima. Y uno se pone a mirar, por ejemplo, el fallo de Lucía Pérez y ve como tenemos una Justicia con una cultura patriarcal más allá de las normativas. Entonces, si una mujer cualquiera, de cualquier edad y efector social, ese prejuicio lo siente y no es fácil vivir sensaciones de violencia que han sido estables durante tanto tiempo, sabiendo que la mirada culpabilizadora es para la víctima y no al violador. Se habla siempre de crimen pasional, cuando eso no existe y que nos cuesta arraigar de nosotros mismos", dijo la referente y agregó que "es un hecho vergonzoso que es contra el pudor muchas veces nuestro. Es por eso que no podemos procesarlo y ponerlo sobre la mesa. Cuando se dan cuenta, las mujeres empiezan a hablar, es un proceso interno, cada mujer tiene su tiempo. Es difícil, pero hay que respetar los tiempos de cada mujer, que no son los mismos de todos", alertó."Lo ideal sería que la persona lo denuncie de forma inmediata", dijo Comini, haciendo referencia a que Thelma tardó casi 10 años en denunciarlo. "Pero lo que nosotros tenemos que hacer, y no sólo nosotras como Asociación, sino como sociedad en sí, es que los hombres nos dejen de golpear y de maltratar y de violentar en forma permanente. No tenemos que seguir trabajando como víctimas, sino en lograr sociedades igualitarias y eso lo logra con diferentes políticas públicas articuladas desde los diferentes estados. Tenemos que poner en eje que las mujeres somos iguales que los hombres, que la violencia es un delito y que nos dejen de maltratar", dijo y añadió que "algunos delitos son muy difíciles de probar, a la distancia, ya que no sólo tenés el relato de la víctima, sino que tenés una Justicia que seguramente no te va a creer porque así lo ha demostrado, con todos los casos que hay. Es todo un proceso que lleva tiempo pero que mientras tanto hay que seguir difundiendo los diferentes tipos de violencia y que la educación sexual integral se instale en las escuelas, ya que los casos de abusos en los menores de edad son muchos. Los chicos comprenden esas situaciones de abuso cuando se les enseña la educación sexual integrada", completó.En tanto, se refirió a las estadísticas en sí y anunció que "son alarmantes". "Queremos avanzar, pero por otro lado nos estancamos. Hoy uno de cada cinco niños fueron abusados, y es una barbaridad, pero son datos estadísticos que se manejan a nivel nacional", finalizó.