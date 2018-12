"Se trabaja en responsabilidad social empresaria", dijo Cabral

La firma La Anónima concretó esta semana la entrega simbólica de un cheque de 100.000 pesos a la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 429 "Mario Vecchioli", en la sede del establecimiento educativo ubicado en Nicola y España, participando el gerente zonal de la empresa en Rafaela Mariano Cabral, la directora María Eugenia Marzioni y un grupo de docentes. Los fondos ya fueron utilizados por la escuela para financiar obras de infraestructura.

"Esto nace en febrero de este año, nos vino a ver la directora Tati Marzioni con una propuesta de padrinazgo y la escuchamos, no teníamos muchas expectativas en que prosperase. La verdad que insistió mucho y con el contador Germán dijimos vamos a verlo en detalle, si era viable. Existía dentro de una de las leyes provinciales la posibilidad de padrinazgo escolar, una parte del dinero de la empresa tiene que abonar en concepto de ingresos brutos al fisco provincial lo puede destinar a una institución educativa, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de un pliego muy completo. Es importante la transparencia para las dos partes", destacó Cabral a este cronista de LA OPINIÓN.

Hace 11 años que vive en Rafaela y tiene a su cargo las sucursales de San Jorge, Marcos Juárez, Arroyito (abrió hace 2 meses), Morteros, Esperanza, San Justo y Goya. En Rafaela hay 3 sucursales más la planta de panificados ultracongelados en Bella Italia, que abastece a las 167 sucursales en todo el país.

Y agregó: "Nos trajo el presupuesto para un problema muy grave en el gimnasio en el nuevo edificio. Fuimos a verlo, no dudamos porque necesitaba para el piso y había que reacondicionarlo porque tiene una matrícula muy grande y pasan muchísimos alumnos, no estaban las condiciones para que se practicaran deportes. La otra condición es que la empresa tiene que estar al día con el fisco provincial".

El dinero se entregó hace 60 días y la obra ya fue realizada. "Le sobraron unos pesos y compraron pintura para dos galerías. Cuando uno ve las ganas y el empeño que le ponen, uno dice pudiendo cómo no hacerlo. Reconozco que lleva tiempo desde febrero hasta octubre se fue trabajando y se cerró el círculo", dijo Cabral.

"A nosotros nos daba más para dar -continuó-, pero esa ley tiene un cupo a nivel provincial; es uno de los puntos que tienen los legisladores trabajar para modificar, este año el monto total para todos los establecimientos era de 2 millones de pesos, nuestra idea era entregar 200 mil pesos pero el cupo que quedaba era de 100 mil. Si logramos esa sinergia entre lo público y lo privado que da excelentes resultados y logramos que ese cupo se transforme en 5 o 6 millones, con un coeficiente de ajuste por inflación".

- ¿Se enmarca dentro de responsabilidad social empresaria?

- Trabajamos mucho en RSE, somos una de las empresas que está en Fundación Leer; en el Centro Empleados de Comercio de Rafaela está el rincón de la lectura en la biblioteca a través de la citada fundación. Este tipo de padrinazgo no lo hacemos porque no todas las provincias tienen esa ley. Las escuelas tienen necesidades y si esto genera un efecto contagio hay que modificar el número de 2 millones.



FIESTAS DE

FIN DE AÑO

"Estamos en un fin de año atípico, estamos acostumbrados, desgraciadamente hemos atravesado otras situaciones como esta y tenemos las herramientas para poder sobrepasarla. En estos 15 días que quedan todos necesitamos vender, cada uno saca lo mejor de sí para tratar de captar al cliente. Están todos con ofertas, nadie quiere fallar, todos queremos estar presentes. El factor sorpresa de la oferta, el que pega primero se cumple..., es el golpe que te cuesta recuperarte", sostuvo.

"Como empresa arrancamos con una serie de acciones muy fuertes, vamos a mantener lo que hicimos el año pasado, que sería un buen resultado y objetivo manteniendo las unidades físicas vendidas no de valor monetario, es el parámetro de medición que utilizamos", precisó.

- Tuvimos un 2018 complejo desde lo económico, financiero, aumento de inflación y del dólar, ¿cómo repercute en las ventas en general?

- El estado emocional de las personas no es el mismo porque perdemos la tranquilidad y estabilidad. La otra realidad es la económica porque el poder adquisitivo de la gente se reduce, no vendemos solamente productos alimenticios porque tenemos sectores como la tienda y no comestibles que han tenido una reducción por la situación económica y por el contexto que es la informalidad que en el caso de Rafaela vemos que está creciendo a pasos agigantados desde tiendas, verdulerías hasta supermercados, tornando compleja la competencia. Cuando tenés tus trabajadores en relación de dependencia en blanco y enfrente tenés un comercio competidor que al no tener todos sus empleados registrados logra una ventaja competitiva y el cliente muchas veces te lo hace saber.

- Cómo está Rafaela respecto a las otras sucursales de La Anónima en volúmenes de ventas?

- Los que trabajamos en Rafaela tenemos una gran ventaja, una ciudad que tiene muchas patas económicas; metalmecánica, láctea, el campo; cuando una está mas o menos la otra repunta, se ven menos los vaivenes económicos como sí se puede ver en otras sucursales que tienen un solo rubro. No escuchamos en Rafaela de despidos masivos en ninguna empresa y una meltamecánica incorporó gente, que te permite una mayor tranquilidad comparándote con ciudades de la misma cantidad de habitantes.