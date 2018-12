Menos consumo

Según la responsable de comunicación de la empresa de energía, "el consumo ha bajado bastante y por ahora las temperaturas no son muy calurosas. Tanto por las mañanas como por las tardes está fresquito. En noviembre hubo un consumo bastante bajo, disminuyó casi un 3% de lo que venía siendo. La gente es muy consciente del uso racional de la energía, para utilizarla de una forma correcta o precisa. Antes había un poco más de derroche, pero ahora hay más conciencia y somos más racionales en el uso que le damos en nuestros hogares, oficinas, o donde sea", y añadió que "los aumentos de las tarifas hizo que la gente cuide el bolsillo, una cosa lleva a la otra. Además este año hicimos una campaña en las escuelas sobre el uso de la energía, más allá de los cuidados de distintos artefactos de instalaciones eléctricas en la vía pública o en los hogares, con chicos de 5to o 6to grado y la verdad que fue muy beneficioso, los chicos se vieron muy entusiasmados. Muchos de ellos, además, ya tenían cierto conocimiento en ciertos hábitos de consumo... algo que viene desde la casa misma y que se está inculcando el uso racional, el cuidado, ligado a lo que es la tarifa o la facturación", expresó.Además contó que hoy la gente se acerca a pagar y que a la vez es consciente de lo que consume. Pero dijo que "algunos no, y por eso también hacemos referencia a lo que consume y a cómo lo hace. A que haga mejor uso de los artefactos que tiene en sus hogares. Por eso siempre pedimos que la gente se acerque a nuestras oficinas donde vamos a poder darle una respuesta ante las tarifas, ante los consumos, electrodomésticos, planes de pago y facilidades ante cada usuario, que tiene una realidad distinta. Y nosotros, si no conocemos el caso, no podemos dar buenas respuestas. Podemos beneficiarlos con una tarifa social y por distintas circunstancias están recibiendo una tarifa residencial o comercial, ya que se pueden haber mudado a una casa en donde antes había un comercio y nadie hizo un cambio de tarifa, nadie lo notificó, y se pueden perjudicar en el uso y en el costo. Cada caso se trató de una forma específica", dijo.A modo de cierre agregó que "los cortes que se están dando con el servicio no son por facturaciones recientes, sino sobre planes de pago. Es gente que no tuvo inconvenientes para pagar su facturación e hizo planes de pago, convenios de pago y se busca que esa gente tome el hábito nuevamente de regularizar la deuda, ya que pueden ser muchas facturas, con un convenio previo, que se le están acumulando con nuevas facturaciones y son reiterados los avisos de deuda. Sobre eso también se está trabajando", finalizó.