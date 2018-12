La EPE se prepara para afrontar una nueva temporada de calor

Diciembre por el momento nos mostró dos o tres días de temperaturas agobiantes. En noviembre casi no lo sufrimos, pero se sabe que pronto el verano se instalará en Rafaela y que el consumo de energía, por el aire acondicionado y otros artefactos, crecerá. Lo que traerá dos problemas: la tarifa abultada de la luz y los cortes del servicio, que por la enorme demanda, suelen darse sobre todo en la siesta, u otro momento del día.Para eso la EPE trabaja y tiene como meta tratar de palear estos inconvenientes en la ciudad, como para que el servicio no sufra y para que los reclamos bajen. Sabida es la frase en Rafaela sobre el verano: "espero que no nos corten la luz a la siesta...".INVIERNO DE PREPARACIONVerónica Bedini responsable de comunicación EPE Rafaela, expresó que "son esperadas estas temperaturas altas de diciembre para ir preparándonos para lo que va a ser enero. La Empresa se viene preparando como todos los años con un mantenimiento preventivo en las instalaciones, recambios de distintos elementos que por ahí se ven deteriorados porque todas nuestras instalaciones están a la intemperie, recambio de aisladores, de cableado, de transformadores, repotenciamos algunos barrios de cara a la demanda que se nos viene y otros trabajos preventivos que se hacen durante la época de invierno y del año en sí para poder evitar la sobrecarga de nuestros transformadores", dijo la empleada.En tanto, aclaró que "no somos ajenos a cualquier tormenta que nos pueda azotar, ya eso no podemos preverlo, ni trabajarlo o evitarlo. Pero en cuanto a instalaciones y demandas nosotros estamos preparados con un mantenimiento preventivo", y al respecto dijo que "hay zonas que son más críticas que las reforzamos y las trabajamos aún más. Inconvenientes en el servicio tenemos, pero son aislados justamente porque los trabajos se hicieron correctamente. Eso no quita que ante una gran demanda, cuando haga mucho calor, las instalaciones, que están a la intemperie, sufran algún inconveniente", sostuvo.CORTES PROGRAMADOSPermanentemente este Diario informa sobre los cortes que la empresa lleva a cabo durante todas las semanas. Los mismos tienen que ver con mejoras, arreglos, que servirán para las semanas que se aproximan. "Hay muchos cortes programados porque venimos haciendo trabajos para poder mantener el servicio de la mejor manera", dijo Bedini al respecto y agregó que "como así también la poda de media tensión, que ayuda ante eventualidades climáticas que árboles o ramas interfieran en línea de media tensión y así poder evitar inconvenientes. Estas líneas de media tensión son las que abastecen los distribuidores que están colocados en los barrios. Por eso algún inconveniente de media tensión implica que haya zonas grandes fuera de servicio", añadió.